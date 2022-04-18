عقد امتحانات المهام الأدائية للصف الرابع الابتدائى في 280 مدرسة بشمال سيناء

أدى طلاب الصف الرابع الأبتدائى بمدارس محافظة شمال سيناء امتحانات المهام الأدائية لمادة اللغة العربية على مستوى إدارات المدارس.

وذكر عاطف العلاقمى المسؤل الأعلامى بمديرية التربية والتعليم بشمال سيناء في بيان له، أن طلاب الصف الرابع الأبتدائى أدوا اليوم أمتحان المهام الأدائية على مستوى أدارات المحافظة الستة

تلاميذ 280 مدرسة يؤدون المهام الأدائية للصف الرابع الأبتدائى

وأضاف العلاقمى، أن عدد المدارس بإدارات شمال سيناء 280، وعدد الفصول 364 ، وعدد الطلاب 11280.

وبلغت نسبة الحضور اليوم في مادة اللغة العربية 94% على مستوى جميع الإدارات التعليمية بالصف الرابع الأبتدائي.

رضوان: القوة التعليمية مكتملة ونسبة الحضور ممتازة

وقال حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم في بيان له، أن الامتحانات تمت بشكل طبيعى، مع أتخاذ جميع الأجراءات ، وأن حملة تفتيش على مستوى الإدارات الست مرة على لجان الأمتحانات بحضور القوة التعليمية للمدارس، ومفتشى العموم والهيئات التعليمية والتوجيه والمراقبين.

تلاميذ القرى العائدة يؤدون امتحانت المهام للرابع الأبتدائى

وفى السياق ذاته، أدى تلاميذ القرى العائدة جنوب وغرب الشيخ زويد، بمدارسهم التي أنتهت بها الرميمات بقرى العكور والظهير وأبو العراج، والجورة ومدارس الشلاق وقبر عمير وتجمع الخروبة

وكانت إدارة الشيخ زويد التعليمية قد أعلنت في بيان لها أن 14 مدرسة من القرى العائدة تم تسليمها لهيئة البنية التعليمية، بالعريش، وجارى العمل بها خلال الفترة الحالية لأمكانية عودة الدراسة بها خلال العام الدراسى القادم

وقال سلامة سلمان مدير إدارة الشيخ زويد التعليمية في تصريح لـ«الوطن» أن القوة التعليمية لجميع المدارس مكتملة بشكل عادى، وأن تحويل تلاميذ مدارس القرى العائدة يتم بالإخطار لرفع المعاناة عن أولياء أمور التلاميذ بمدارس الشيخ زويد ورفح.