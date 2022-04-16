المهام الأدائية للصف الرابع الابتدائي.. تبدأ بعد غد وعليها 35 درجة

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل المهام الأدائية للصف الرابع الابتدائي، والتي تبدأ بعد غد يوم الاثنين الموافق 18 أبريل الجاري، موضحة أن هذا النوع من التقييم عبارة عن أنشطة تقيس مدى اكتساب الطلاب للمهارات التي تدربوا عليها خلال الفصل الدراسي.

وأضافت الوزارة، في خطة الدراسة للعام الدراسي الحالي، أن المهام الأدائية للصف الرابع الابتدائي تقدم دليلاً على تحقيق نواتج التعلم المستهدفة خلال الفصل الدراسي، وتتيح للمتعلم الانتهاء منها في زمن قدره حصتين دراسيتين، وتتصف بالوضوح ولها ارتباط وثيق بنواتج التعلم المستهدف تحقيقها.

المهام الأدائية للصف الرابع الابتدائي عليها 35 درجة

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أن المهام الادائية للصف الرابع الابتدائي تعتبر مناسبة لمستوى المتعلم وطبيعة المادة المستهدفة، ويتم توزيع درجاتها وفق مجموعة من العناصر، أولها التخطيط الجيد ويشمل 5 درجات، وجدية العمل وتشمل 5 درجات، والمنتج النهائي ويشمل 35 درجة، وينتج عنها منتج يمكن تقييم الطالب على ضوئه ويتم تطبيقها بتوضيح طبيعتها للطلاب والمنتج المتوقع من تعلمها.

ونوهت الوزارة إلى أن معلما يشرف على مراحل تنفيذ المهام الأدائية للصف الرابع الابتدائي خلال الحصص المخصصة، ويستغرق العمل عليها حصتين دراسيتين متتاليتن، ويتم شرح تفاصيلها للطلاب في الأيام القليلة المقبلة والدرجة النهائية للمهام الأدائية 35 درجة، وهي مهام قصيرة، وتشمل حصتين، الأولى يوزع فيها المعلم للطلاب عددا من المهام المتعلقة بالمقرر الدراسي، والحصة الثانية يختار الطالب واحدة من هذه المهام.

جدول المهام الأدائية للصف الرابع الابتدائي

- يؤدي الطلاب يوم الاثنين الموافق 18 أبريل الجاري امتحان مادة اللغة العربية والتربية الدينية.

- يؤدي الطلاب يوم الثلاثاء الموافق 19 أبريل الجاري امتحان مادة العلوم والمهارات المهنية واللغة الإنجليزية.

- يؤدي الطلاب يوم الأربعاء الموافق 20 أبريل الجاري امتحان مادة الرياضيات ومادة الـLCT والدراسات الاجتماعية.

زمن أداء المهمة حصتان ويقوم الموجه الأول باختيار مهمة أدائية واحدة لكل مدرسة كلاً في تخصصه.