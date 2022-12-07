«الري» لقناة الحياة: حاجز أمواج بطول 670 مترا لحماية «قايتباي» من النوات البحرية

قال المهندس محمد غانم، المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، إن التغيرات المناخية وتأثيراتها تواجه قطاع المياه والمناطق الساحلية في مصر، وخصوصا في منطقة الدلتا فهي من أكثر المناطق على مستوى العالم التي تواجه هذه التأثيرات.

ارتفاع منسوب سطح البحر

وأضاف خلال هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم» الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل على شاشة «الحياة»، أن العديد من الأماكن في الإسكندرية تواجه نوات بحرية، بالإضافة للارتفاع المتوقع لمنسوب سطح البحر: «قلعة قايتباي خلال الفترات السابقة واجهتها النوات البحرية، وكانت تؤثر بشكل كبير على الصخرة المقام عليها القلعة، وهو ما دعا الوزارة لتنفيذ أعمال لحماية هذا الأثر التاريخي المهم».

وتابع: «تم إنشاء حاجز أمواج حول القلعة بطول 670 مترا، وبتكلفة تصل إلى 270 مليون جنيه، ومن المقرر الانتهاء منه منتصف العام المقبل، وذلك لحماية القلعة وتطوير المنطقة المحيطة بها».

أحواض سميكة أثرية

واستطرد: «في منطقة المنتزه وهي مكان أثري مهم جدا، وحدث بها بعض النحر نتيجة النوات البحرية، تم إنشاء حائط بحري بطول 280 مترا وبتكلفة 76 مليون جنيه، وجرى عمل معالجة وتدعيم، وهي منطقة أثرية وبها أحواض سميكة أثرية وتم ترميمها».