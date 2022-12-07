مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق لقناة الحياة: الرئيس مهتم بتوعية شباب الكليات العسكرية

قال اللواء محمد الغباري، مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق ومستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، إن حضور الرئيس عبدالفتاح السيسي بنفسه كشف الهيئة الخاص بالكلية الحربية، يأتي في إطار الاطمئنان على اختيار الكلية لأفضل العناصر من الطلبة المتقدمين.

الغباري: الرئيس يريد دقة في اختيار شباب الكليات العسكرية

أضاف «الغباري»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، المذاع على فضائية «الحياة»، أن حضور الرئيس السيسي لمثل تلك الاختبارات، يعطي قيم واهتمام للمجتمع كله، بأنه مهتم بمثل تلك الكليات وكيفية اختيار الشباب، كما يقف على دقة اختيار مثل هؤلاء الشباب.

الغباري: الرئيس يعطي مثل هؤلاء الشباب التوعية

واستطرد: «الرئيس السيسي دائما يعطي مثل هؤلاء الشباب التوعية اللازمة لهم، ومن هؤلاء الشباب هيخش ومنهم اللي هيطلع، ودي فرصة للشباب اللي داخل أو اللي خارج، الاتنين بيتعلموا من الرئيس السيسي، والتوعية المهمة له خلال لقاءه بهم في الكلية الحربية».

وأوضح أن الرئيس السيسي دائما يعطي الشباب الأولوية والاهتمام، ووضع الثقة فيهم، كونهم بداية خطوة السلم الذي تبني عليه القوات المسلحة، متابعا: «مش معقول يبقي الأساس تعبان وتطلع القوات المسلحة كويسة، ومن هنا بيوري أن الأساس في الكلية الحربية والكليات العسكرية حجر الأساس اللي بتبني عليها القوات المسلحة فيما بعد».