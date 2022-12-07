حبس المتهم بالاعتداء على ابنة طليقته وزوجها في الدقهلية

أمرت جهات التحقيق بحبس المتهم بالاعتداء على ابنة طليقته وزوجها في محافظة الدقهلية، بسبب خلافات سابقة بينهم، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت المباحث بسرعة الانتهاء من تحرياتها بشأن الواقعة.

العقوبة القانونية

وعن العقوبة القانونية التي ينتظرها المتهم بالتعدي على ابنة طليقته وزوجته، يقول المحامي رامي ربيع مهنا، إنه سينطبق عليه المادة رقم 240 من قانون العقوبات، التي تنص على الآتي:

«كل من أحدث بغيره جرحا أو ضرباً نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين أو نشأت عنه أى عاهة مستديمة يُعاقب بالسجن من 3 سنوات إلى 5 سنوات، أما إذا كان الضرب أو الجرح صادراً عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم عليه بالسجن المشدد من 3 سنوات إلى 10 سنوات».

القبض على المتهم

كانت وزارة الداخلية، أعلنت اليوم، أنه بعد تقنين كل الإجراءات القانونية، ألقت القبض على المتهم بالتعدي على نجلة طليقته وزوجها المقيمين في دكرنس بمحافظة الدقهلية، بكل من السب والشتم، بالإضافة إلى الضرب بالأيدى، وهو ما تسبب في إحداث إصابة للزوج بكدمات متفرقة في أنحاء الجسم.

اعتراف المتهم

وبعد مواجهة المتهم بكل ما هو منسوب إليه، اعترف المتهم بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاهه وإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.