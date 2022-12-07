«تحالف العمل الأهلي»: مبادرة لتوصيل المساعدات لكبار السن حتى باب البيت

قال طارق حسن عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إن التحالف يسعى دائمًا للتوسع في المجال الخيري والتنموي على مستوى الجمهورية، في إطار منظومة الحماية الاجتماعية والدعم الاجتماعي للدولة لخدمة الفئات المستهدفة بالتنسيق والتعاون بين الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني، إذ أن التحالف ينفذ مبادرة طرق الأبواب لمساعدة المستحقين المتعففين وكبار السن وغير القادرين، لتوصيل المساعدات حتى باب البيت.

دراسة لمعرفة ما تحتاجه القرى الأشد احتياجا

وأضاف «حسن»، خلال مداخلة هاتفية على قناة «extra news»، أن التحالف يتكاتف لتقديم الخدمة المتكاملة، وجرى عمل دراسة لمعرفة ما تحتاجه القرى الأشد احتياجًا، ويجري التخطيط والتنسيق مع المحافظة التي سيجري تنفيذ القافلة بها، من أجل تقديم الخدمات بشكل واقعي، فالتحالف يضم مؤسسات وجمعيات المجتمع الأهلي الرائدة صاحبة الجهود المعروفة والتجارب الناجحة في مساعدة محدودي الداخل على امتداد الجمهورية.

توفير فرص عمل وزيادة الإنتاج

وأوضح عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أنه يجري العمل على توفير فرص العمل وزيادة الإنتاج وتحقيق مردود اقتصادي ملموس للمواطنين في نطاق نشاط عمل المؤسسات الخيرية، فالتحالف يتكاتف لتقديم الخدمة المتكاملة فى جميع الجوانب: «تعالوا لتروا كيف يعيش الموطنون بالقرى الأكثر احتياجا والأدوار التي نقدمها وما الخدمات التي يحتاجون إليها وعلى الجميع أن يتعاون مع التحالف».