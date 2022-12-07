خبير اقتصادي: مؤتمر رئيس الوزراء الأخير كان له مردود كبير على الأوضاع الاستثمارية

قال الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، إن المؤتمر الأخير الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم، كان له مردود كبير على الأوضاع السياسية والاستثمارية، مشيرا إلى أن مثل هذا المردود ظهر جليا على الاقتصاديين وعدد من القنوات الأخرى التي قرأت المؤتمر الصحفي الخاص بالحكومة المصرية.

بدرة: مؤتمرات رئيس مجلس الوزراء لها الكثير من الأهداف

وأضاف «بدرة»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء DMC»، مع الإعلامي رامي رضوان، على فضائية «DMC»، أن المؤتمرات الصحفية التي يقوم بها رئيس مجلس الوزراء دائما ما يكون لها الكثير من الأهداف، كان أبرزها في مؤتمر اليوم، وهو توثيق الإنجاز والعمل الذي كان يتم في المراحل الماضية.

المؤتمر الاقتصادي الأخير كان هدفه المتابعة

واستطرد: «المؤتمر الاقتصادي الأخير كان هدفه المتابعة، ومش معنى أن المؤتمر الاقتصادي الماضي خلص فالحكومة نسيته، وطالما رئيس الحكومة بيطلع يقول إنه متابع جيد فده بيدي استحسان لدى الناس، والأمر الأخير هو تصديه للشائعات لأن الشائعات بيكون لها مردود عكسي على الاستثمار والتداول ومعنويات الناس».

وأوضح أنه كلما تحدث المسؤول الحكومي المتخذ للقرارات باتضاح وشفافية فدائما ما تكون رسائله واضحة في حديثه مع الناس والمجتمع المصري، مشيرا إلى أن الحكومة ردت اليوم على 17 تساؤلا للرأي العام بشأن أداء الاقتصاد المصري ومستقبله.