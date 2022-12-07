بقيمة 28 مليون جنيه.. حبس 3 أشخاص بتهمة الاتجار في المخدرات بالجيزة

أمرت جهات التحقيق بحبس 3 أشخاص بتهمة تكوين تشكيل عصابي في محافظة الجيزة متخصص في تجارة المواد المخدرة، وتوزيعها على الزبائن في المنازل، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكلفت المباحث بسرعة الانتهاء من تحرياتها بشأن الواقعة.

القبض على المتهمين

وتمكنت الأجهزة الأمنية القبض على الـ3 أشخاص بينهم سيدة بتهمة تكوين تشكيل عصابي متخصص في تجارة المخدرات، وكان بحوزتهم مواد مخدرة وصلت قيمتها إلى 28 مليون جنيه.

وكشفت التحريات أن أحدهم هارب وكان مطلوب ضبطه في قضية قتل محكوم عليه فيها بالسجن المؤبد، وأنهم كانوا يوردون المخدرات للتجار والزبائن في منازلهم، وكانوا متخذين عدة شقق سكنية بالجيزة لتخبئة المواد المخدرة.

المواد المخدرة المضبوطة

وكشفت وزارة الداخلية عن المضبوطات التي كانت بحوزة المتهمين بعد القبض عليهم، من أبرزها كميات من مسحوق البودر المخدر يصل وزنها إلى 18,500 كيلو جرام، مع كميات من مخدر الهيروين يصل وزنهم إلى 250 جرام، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.

العقوبة القانونية

وعن العقوبة القانونية التي ينتظرها الـ 3 أشخاص المتهمين بالإتجار في المواد المخدرة بالجيزة، يقول المحامي بالنقض أيمن محفوظ المحامي، إنهم سيعاقبون حسب المادة 33 من قانون العقوبات، والتي تنص على: «يعاقب كل من يمارس الإتجار في المواد المخدرة بالسجن ابتداءً من السجن المشدد 3 سنوات إلى السجن المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، والغرامة المالية تصل إلى 100 ألف جنيه».