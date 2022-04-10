شقيق شهيد الشهامة بأشمون: حاول إنقاذ طفل من تجار المخدرات فلقي مصرعه

كشف محمد عبدالهادي، شقيق «ياسر» شهيد الشهامة الجديد في محافظة المنوفية، والذي لقي مصرعه على يد بلطجية وتجار مخدرات في قرية «شعشاع» بمركز أشمون، تفاصيل الوفاة، موضحا أن شقيقه كان يحاول إنقاذ طفل أصيب بطلق ناري من تجار المخدرات، فأصابته طلقة في الظهر، لكنه قاوم وحاول إنقاذ حياته فأصيب بطلق ناري في القلب أودى بحياته في الحال.

شقيق شهيد الشهامة: لديه 4 أبناء أصغرهم عمره شهرين

وأضاف شقيق شهيد الشهامة الجديد بالمنوفية لـ«الوطن»، أن شقيقه يبلغ من العمر 44 سنة، ولديه أربعة أبناء، ولدين وبنتين، أصغرهم تبلغ من العمر شهرين فقط، مضيفا أن شقيقه كان يعمل عاملا زراعيا، وعمل أيضا في ورشة حدادة، وكان يعمل في كل المجالات بحثا عن لقمة عيش حلال في أي مكان.

محمد عبدالهادي: شقيقي كان محبوبا من الجميع

وتابع، أن شقيقه كان محبوبا من جميع أهالي القرية بالكامل، ولم يكن يتأخر عن خدمة أحد، حتي أن من يحتاج منه أموالا كان يقوم بالحصول عليها من أي شخص لكي يساعد أي فرد يطلب منه ذلك، مشددا علي أن قرية «شعشاع» بالكامل ومحافظة المنوفية حزينة على وفاة شقيقه، بعد معرفتهم أن السبب في ذلك هو مواجهته لتجار المخدرات ومحاولة إنقاذ طفل.

ونجحت مديرية أمن المنوفية، في ضبط 3 متهمين في واقعة الاعتداء بالأسلحة النارية علي أهالي القرية، ما تسبب في وفاة الشاب ياسر عبدالهادي وإصابة طفل بإصابات نارية خطيرة، وجرى إخطار جهات التحقيق.

من جانبه أمر النائب العام بحبس المتهمين على ذمة التحقيقات، وسرعة ضبط باقي الجناة في الواقعة.