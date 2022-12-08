إحباط تهريب 218 هاتفا محمولا و100 ساعة ذكية من منفذ أرقين

تمكن رجال الجمارك باللجنة الأولى بمنفذ أرقين برئاسة أحمد الصاوي مدير الجمرك، من ضبط محاوله تهريب عدد من الهواتف المحمولة والساعات الذكية.

مذكرة مشتركة من إدارة البحث الجنائي

البداية كانت بتقديم مذكرة مشتركة من الرائد محمود محمد مليس بإدارة البحث الجنائي والنقيب أيمن زايد رئيس وحدة المفرقعات وماركو جرجس مأمور الأمن الجمركي تحت إشراف أيمن إسماعيل مدير إدارة الأمن الجمركي بأسوان تفيد باعتزام الراكب «ع . ا . ع» سوداني الجنسية قادمًا من الخرطوم تهريب عدد من الهواتف المحمولة والساعات الذكية.

العثور على 218 محمول و100 ساعة سمارت

وقرر أحمد الصاوي مدير الجمرك تشكيل لجنة من محمد نسيم وأحمد حسن وأحمد جبريل وحمدي مبارك مأموري التفتيش بمعاونة كل من نصر الدين رضوان ومحمد إبراهيم لتفتيش أمتعة الراكب الشخصيه فتبين وجود 218 هاتفًا محمولًا ماركة آيفون أشكال وموديلات مختلفة و100 ساعة سمارت مخبأة بين طيات الملابس داخل حقائبه الشخصية.

اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة

وقرر أحمد مصطفى مدير عام الإدارة العامة لجمارك أسوان اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 19لسنة 2022 وحرره عمر عبدالعاطي هنداوي، وتم إحالة الراكب للنيابة العامة وذلك لمخالفة الواقعة لأحكام قانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975وقام بتحريز المضبوطات هشام علي محمود وعلي محمد ومحمود سليمان.

وبلغ إجمالي التعويضات الجمركية المستحقة 8 ملايين و162 ألف و500 جنيه.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحه الجمارك وعمر علي محمد خليفة رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية بتشديد الرقابة علي جميع المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.