طقس السويس اليوم.. شبورة ونشاط للرياح وغيوم

كشف بيان صادرعن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات طقس اليوم الاثنين في محافظة السويس، موضحا أن يسود طقس غائم جزئياً، مع نشاط للرياح وتكون الشبورة المائية خلال الصباح الباكرعلى الطرق المؤدية من وإلى السويس.

قراءات طقس السويس اليوم الإثنين

وسجلت توقعات الأرصاد وأجهزة الرصد الداخلية، قراءات طقس اليوم الاثنين في محافظة السويس، كالآتي:

- سرعة الرياح 23كم/ساعة

- نسبة الرطوبة 63%

- درجة الحرارة العظمى سجلت 24 درجة مئوية

- درجة الحرارة الصغرى 15 درجة مئوية

وشهدت محافظة السويس، انتظاما في حركة التنقل الداخلية بين أحياء المحافظة وكذلك على الطرق بين السويس والمحافظات المجاورة، وسط أجواء ظهرت فيها ارتفاع نسبة الرطوبة وظهور الشبورة الخفيفة مع ساعات الفجر الأولى.

وتواصل أجهزة المحافظة، رفع درجة الاستعداد لمواجهة التقلبات الجوية، إذ تستمر الأحياء في تطهير بالوعات تصريف الأمطار، وخطوط الصرف الصحي والتأكيد على عمل محطات الصرف بالمحافظة بكامل طاقتها.

حالة البحر الأحمر

جاءت توقعات خبراء الأرصاد الجوية لحالة البحر الأحمر اليوم، بأن تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج به يتراوح بين متر ونصف إلى مترين وربع، واتجاه الرياح شمالية غربية.