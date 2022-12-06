طقس السويس اليوم.. مائل للبرودة صباحا وتوقعات بسقوط أمطار خفيفة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس فى محافظة السويس اليوم الثلاثاء، إذ يسود المحافظة طقسًا غائمًا جزئيًا مائلًا للبرودة صباحًا أول الليل، باردًا أخره لطيف نهارًا.

وذكرت الهيئة في بيان عنها اليوم، أنّ طقس السويس سيشهد سقوط أمطارًا بنسبة حدوث 30% تقريبًا ، مع تكون الشبورة المائية خلال ساعات الصباح من اليوم حتى الخميس القادم.

قراءات الطقس فى محافظة السويس اليوم

وسجلت أجهزة الرصد الداخلية، قراءات طقس السويس، اليوم الثلاثاء، إذ انخفضت درجة الحرارة العظمى إلى 23، أما درجة الحرارة الصغرى سجلت 15 درجة مئوية ، وبلغت نسبة الرطوبة 62%، وسرعة الرياح 16كم/ساعة، ونسبة سقوط الأمطار 30% تقريبًا.

استمرار رفع درجة الإستعداد لمواجهة اى تقلبات فى الطقس

ورفعت محافظة السويس درجة الاستعداد، منذ بدء تقلبات الطقس، وشدد اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، على مختلف الجهات المعنية المتمثلة في الأحياء الخمسة للمحافظة، والكهرباء، والصرف الصحي، بالجهازية الدائمة للتدخل الفورى حال حدوث أي تقلبات جوية.

حالة البحر الأحمر اليوم

وحول حالة البحر الأحمر، ذكر بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنّ حالة البحر الأحمر، اليوم، ستكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج يتراوح بين متر ونصف ومترين وربع، واتجاه الرياح شمالية غربية.