الأرصاد: طقس السويس بارد ليلا وغائم جزئيا.. وفرص لسقوط أمطار

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات الخبراء لطقس اليوم الأربعاء بمحافظة السويس، بأن يكون مائلا للبرودة في الصباح الباكر وأول الليل، لطيفا نهاراً، باردا آخر الليل، وغائما جزئيا، مع توافر فرص لسقوط أمطار.

وذكر البيان الصادر عن هيئة الأرصاد، أن السواحل الشمالية الشرقية ومنها محافظة السويس، سوف تشهد تكوُّن الشبورة المائية خلال ساعات الصباح، على الطرق المؤدية من وإلى محافظة السويس، مع توافر فرص لسقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 30% تقريباً.

قراءات طقس اليوم الأربعاء فى محافظة السويس

سجلت أجهزة الرصد الداخلية وتوقعات الأرصاد قراءات طقس السويس اليوم الأربعاء 7 ديسمبر، بأن نسبة الرطوبة 59%، فيما سجلت سرعة الرياح 13 كم/ساعة، وجاءت درجة الحرارة الصغرى في التوقعات بأنها 23 درجة مئوية، فيما تراوحت درجة الحرارة الصغري بين 12 إلى 15 درجة مئوية خلال الليل، وجاءت نسبة سقوط الأمطار 30%.

محافظة السويس واستعدادات لموسم الأمطار

شهدت محافظة السويس تحركات واستعدادات للأحياء المختلفة، لمواجهة تقلبات الطقس، حيث أعلن اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، رفع درجة الاستعداد في جميع الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية منذ بداية التقلبات الجوية بالمحافظات، وشدد على التأهب للتدخل الفوري في أي لحظة تتأثر فيها المحافظة بالتقلبات الجوية.