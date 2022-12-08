ضبط مسجل خطر تعدى على معلمة بالضرب في الجيزة

اعتدى مسجل خطر على مدرسة بالمعهد الأزهري في المنيب، بدائرة قسم الجيزة، بالضرب محدثًا إصابتها داخل شقتها، لخلافات بينهما، وضبط المتهم وتحرر محضر بالواقعة، وأُحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

بلاغ بالواقعة

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارًا من المقدم هشام فتحي رئيس مباحث قسم الجيزة، بتلقيه بلاغًا من مدرسة بالمعهد الأزهري في المنيب، 38 عاما، ومقيمة بساقية مكي دائرة القسم، مقيمة بمفردها وغير متزوجة، مصابة بسحجات، وكدمات بالجهة اليمنى بالصدر، وفي الوجه، وأن عاطل بالمنطقة تعدى عليها بالضرب وأشهار سلاحا أبيض «مطواة» في وجها لخلافات بينهما وفرّ هاربا.

المتهم سبق اتهامه في 21 قضية

وتمكنت قوة أمنية يترأسها الرائد أحمد الأبيض، معاون المباحث، بالقبض على المتهم، 42 سنة، مسجل خطر فئة ب، سبق اتهامه في 21 قضية مخدرات، وسلاح أبيض، ومشاجرة، وبمواجهته أمام العميد حسن الدكروري، مأمور القسم، اعترف بارتكابه الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة، التى أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.