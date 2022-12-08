تفاصيل مقتل «مدير ناد» على يد عامل ديليفري بأكتوبر.. طعام لم يتناوله

يعيش بمفرده في إحدى الشقق السكنية الكائنة بمنطقة الشيخ زايد بمدينة السادس من أكتوبر، وفي إحدى الليالي من شهر فبراير من العام الجاري في وقت متأخر ليلا، أمسك المجني عليه الذي يعمل «مدير ناد بأكتوبر» هاتفه طالبًا من أحد المطاعم طعاما يزود به عن نفسه لكونه يعيش وحيدا.

وعند وصول عامل الديليفري إلى محل سكن المجني عليه تواصل معه فطلب منه الصعود إلى شقته لاستلام الأوردر منه، فإذا به يطلب منه كوبا من الماء ليدخل الأخير فيتفحص الأول الشقة بعينه ليعرف أن ضحيته يعيش بمفرده فيدخل خلفه إلى المطبخ ويحاول أن يهجم عليه من الخلف فيشعر به المجني عليه ويحدث مقاومة فيما بينهما.

مقاومة شديدة

اشتدت المقاومة بين المتهم والمجني عليه التي جعلت الأول يستل سكينا ويسدد له عدة ضربات أردته أرضا غارقا في دمائه، وأخذ يبحث في الشقة عما يستطيع أن يحمله ويبتاعه وتركه وفر هاربا وأغلق باب الشقة خلفه ظنا منه أن جريمته لن تنكشف ولكن بعد أيام اكتشف الجيران الواقعة بعد ظهور رائحة كريهة تنبعث من الشقة.

رائحة كريهة

الرائحة الكريهة جعلت السكان ينفرون منها وأبلغوا الأجهزة الأمنية التي حضرت على الفور وكسرت باب الشقة لتكتشف أن المجني عليه ملقى على الأرض غارقا في دمائه وفي حالة تعفن.

كشف لغز الجريمة

جهود كبيرة بذلتها الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة لكشف لغز الجريمة وفحصوا كاميرات المراقبة التي أظهرت المتهم أثناء صعوده إلى محل سكن المجني عليه ونزوله وهو في حالة هروله وممسكا بيده بعض الأشياء وركب دراجته البخارية وغادر، وبعد القبض عليه وسؤاله اعترف بارتكابه الجريمة بدافع السرقة، وأحالته النيابة العامة بعد انتهاء التحقيق معه إلى محكمة جنايات الجيزة المنعقدة في الكيلو 10.5، والتي قررت تأجيل نظر جلسة محاكمته إلى 4 فبراير 2023 للاطلاع وتنفيذ طلبات الدفاع.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد عوض الله وعضوية المستشارين خالد فائق المسلمي وعمرو وحيد محمود وأمانة سر وجيه أديب.