أسعار الفاكهة في الأسواق المحلية اليوم.. الجوافة بـ3 والبرتقال بـ10 جنيهات

استقرت أسعار الفاكهة في الأسواق اليوم الجمعة، ويتابع المواطنون أسعار الفواكه بشكل مستمر لأهميتها في إمداد الجسم بالفيتامينات والمعادن المختلفة التي يحتاجها، كما أنها مهمة لصحة الجسد والشعر والبشرة.

وتقدم «الوطن» أسعار الفاكهة في سوق العبور وفق الموقع الإلكتروني له وفي الأسواق المحلية وفق الجولة الصباحية التي تقوم بها، وذلك على النحو التالي:

أسعار الفاكهة في السوق المحلية

سجل سعر كيلو الفراولة 15 جنيهًا، وتراوح سعر كيلو الرمان بين 10 و15 جنيهًا، وسعر كيلو الموز بين 10 جنيهات و15 جنيهًا، كما سجل سعر كيلو البرتقال 10 جنيهات، وسجل سعر كيلو البلح الأحمر بين 10 جنيهات و15 جنيهًا.

وسجل سعر كيلو اليوسفي بين 6 و10 جنيهات، كما سجل سعر كيلو البلح الأسود 20 جنيهًا، وتراوح سعر كيلو الجوافة بين 8 و10 جنيهات، كما سجل سعر كيلو البرقوق بين 20 و25 جنيهًا.

أسعار الفاكهة في سوق العبور

واختلفت أسعار الفاكهة في سوق العبور اليوم وفق الموقع الرسمي الإلكتروني للسوق، إذ سجل سعر كيلو الجوافة بين 3 و8 جنيهات، وسجل سعر التين البرشومي بين 6 جنيهات و12 جنيهًا، كما اختلف سعر كيلو التفاح الجولدن بين 18 و20 جنيهًا.

وسجل سعر كيلو الكانتلوب بين 4 و8 جنيهات، كما اختلف سعر كيلو البلح الرملي من 4 إلى 8 جنيهات، وسجل سعر كيلو العنب الأحمر بين 5 و10 جنيهات، واختلف سعر كيلو اليوسفي بين 4 و8 جنيهات.

وتراوح سعر كيلو البرتقال البلدي بين 3 و5 جنيهات، كما سجل سعر كيلو البرتقال السكري بين 4 و6 جنيهات، وجاء سعر كيلو البرتقال أبو سرة بين 4 و7 جنيهات.