مواصفات امتحانات الثانوية العامة 2023 في جميع المواد.. «أوبن بوك»

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مواصفات امتحانات الثانوية العامة 2023 في المواد الدراسية المختلفة، والتي ستكون بنظام الأوبن بوك، على أن يتم توزيع كتيب المفاهيم، ليستعين به الطلاب أثناء الامتحان، حيث يستلم الطالب كراسة أسئلة وبابل شيت وكراسة أخرى للإجابة عن الأسئلة المقالية.

ومن المقرر أن يتم إتاحة نموذج تدريبي للطلاب على موقع وزارة التربية والتعليم بعد نصف العام الدراسي، يحتوي على مواصفات الورقة الامتحانية لشهادة الثانوية العامة لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب،

مواصفات امتحانات الثانوية العامة 2023 ونظام التصحيح

وأعد المركز القومي للامتحانات، مواصفات ورقة امتحانات الثانوية العامة 2023، بحيث تشتمل الورقة الامتحانية على:

1 ــ أسئلة اختيار من متعدد MCQ، وعودة الأسئلة المقالية القصيرة Short Essay بنسبة لا تتعدى 15% وفق طبيعة كل مادة دراسية.

2 ــ عدد الأسئلة ستكون مثل العام الماضي، مع زيادة عدد الأسئلة المخصص لها درجة واحدة.

3 ــ تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2023، سيكون بشكل إلكتروني بعيدًا عن العنصر البشري وذلك بنظام ال rubrics، وستكون الدرجة التي يحصل عليها الطالب موزعة على الإجابة أي أن كل جزء يجيب عنه الطالب مخصص له درجة.

4ــ عمل مسح ضوئي (scan) لصورة ورقة إجابة الطالب عن الأسئلة المقالية على سيستم التصحيح وإرسالها لاثنين من المصححين، لثبات ودقة التصحيح.

دليل الطالب لامتحانات الثانوية العامة 2023

ويتضمن دليل الطالب لامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للصف الثالث الثانوي العام 2023، توزيع الدرجات لأسئلة الاختيار من متعدد: أسئلة مخصص لها درجة واحدة، وأسئلة مخصص لها درجتان، وأخرى مخصص لها 6 درجات، كما يشتمل الدليل على العدد الكلى للأسئلة والدرجة الكلية وزمن الاختبار لكل مادة.

مواصفات امتحان اللغة العربية للثانوية العامة 2023

بالنسبة للأسئلة المقالية لمادة اللغة العربية فتشتمل على أسئلة الاختيار من متعدد 85% وأسئلة مقالية 15 %، وسوف يشمل الامتحان عدد 4 أسئلة مقالية تمثل درجتها 15 % من الدرجة، منها سؤال تعبير ب6 درجات، و 3 أسئلة كل سؤال بدرجتين سوف توزع على فروع المادة، وسوف تتضمن أسئلة القراءة الأدبية سؤالًا من القصة المقررة.

مواصفات امتحان اللغة الأجنبية الأولى للثانوية العامة 2023

بالنسبة للغات الأجنبية الأولى (الإنجليزية، الفرنسية، الألمانية): تشتمل الأسئلة المقالية على عدد 2 سؤال مقالي لكل سؤال درجتين، وتقيس هذه الأسئلة دراسة الطالب للقصة المقررة بأسئلة تقيس المستويات العليا للتفكير والتعبير عن رأي الطالب، بالإضافة إلى سؤال للتعبير ( 4 درجات) حيث يكتب الطالب مقال أو رسالة بريد إلكتروني (إيميل) يتراوح بين 150 إلى 250 كلمة، وذلك وفقا لطبيعة المادة ومحتوى كل لغة، ويكون اختيار الموضوع من الأحداث الجارية أو الاهتمامات التي يستطيع جميع الطلاب التعبير عنها، وتمتاز بعدم التحيز لأي فئة أو نوع أو ديانة، أما بالنسبة لأسئلة الترجمة سوف تكون ضمن الأسئلة الموضوعية.

مواصفات امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2023

بالنسبة للغات الأجنبية الثانية (الإنجليزية، الفرنسية، الألمانية، الإيطالية، الأسبانية، الصينية) فتتضمن الأسئلة المقالية من الورقة الامتحانية سؤالين مقال لكل منهما ثلاث درجات، وهى كالتالي: سؤال إنتاج كتابة حيث يكتب الطالب من 25 إلى 30 كلمة في إطار الموضوع المطلوب مستخدمًا العناصر المعطاة في السؤال، وسؤال رسالة بريد إلكتروني (إيميل)، ويقوم الطالب بالرد عليه بجمل كاملة وفق المطلوب في السؤال، هذا في كل مواد اللغة الثانية ما عدا اللغة الإنجليزية التي يكون السؤال فيها يتضمن نص قصير يتراوح عدد كلماته من 80 إلى 100 كلمة ويقوم الطالب بالإجابة على ما يطلب منه من خلال هذا النص.

مواصفات امتحان الفيزياء للثانوية العامة 2023

تشتمل مواصفات امتحان مادة الفيزياء للثانوية العامة 2023 على أسئلة الاختيار من متعدد 85 % ، والمقالية 15 %

مواصفات امتحان الكيمياء للثانوية العامة 2023

تشتمل مواصفات امتحان مادة الكيمياء للثانوية العامة 2023 على أسئلة الاختيار من متعدد 85 % ، والمقالية 15 %

مواصفات امتحان الأحياء للثانوية العامة 2023

تشتمل مواصفات امتحان مادة الأحياء للثانوية العامة 2023 على أسئلة الاختيار من متعدد 85 % ، والمقالية 15 %

مواصفات امتحان الجيولوجيا وعلوم البيئة للثانوية العامة 2023

تشتمل مواصفات امتحان مادة الجيولوجيا وعلوم البيئة للثانوية العامة 2023 على أسئلة الاختيار من متعدد 85 % ، والمقالية 15 %.

مواصفات امتحان التاريخ للثانوية العامة 2023

تشتمل مواصفات امتحان مادة التاريخ للثانوية العامة 2023 على أسئلة الاختيار من متعدد 85 % ، والمقالية 15 %.

مواصفات امتحان الجغرافيا للثانوية العامة 2023

تشتمل مواصفات امتحان مادة الجغرافيا للثانوية العامة 2023 على أسئلة الاختيار من متعدد 85 % ، والمقالية 15 %.

مواصفات امتحان علم النفس والاجتماع للثانوية العامة 2023

تشتمل مواصفات امتحان مادة علم النفس والاجتماع للثانوية العامة 2023 على أسئلة الاختيار من متعدد 85 % ، والمقالية 15 %.

مواصفات امتحان الفلسفة للثانوية العامة 2023

تشتمل مواصفات امتحان مادة الفلسفة للثانوية العامة 2023 على أسئلة الاختيار من متعدد 85 % ، والمقالية 15 %.