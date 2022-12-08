جامعة حلوان تعلن تفعيل الاستراتيجية الوطنية الثالثة لمكافحة الفساد

تنظم لجنة مكافحة الفساد بجامعة حلوان احتفالية «اليوم العالمي لمكافحة الفساد»، تزامن مع اطلاق مبادرة «جريس»، وتأتي الاحتفالية باليوم العالمي لمكافحة الفساد وهو الحدث الذي اعتادت عليه جامعة حلوان منذ إطلاق الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد في 2014 بمرحلتيها الأولى والثانية واستعدادًا وايذانا بإطلاق المرحلة الثالثة من الاستراتيجية، حيث أعلنت الجامعة تفعيل مبادرة GRACE الخاصة بتعليم وتمكين الشباب في مجال مكافحة الفساد وهي مبادرة أطلقها UNODC مكتب الأمم المتحدة المعنى بمكافحة المخدرات والجريمة ومتابعة هيئة الرقابة الإدارية المصرية والتي تهدف إلى إكساب المجتمع الدولي المعرفة والخبرة في العمل مع المعلمين والأكاديميين والشباب وسلطات مكافحة الفساد لتعزيز ثقافة رفض الفساد.

وأوضح الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان أن هذه المبادرة التي تنطلق بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد تأتي لنشر ثقافة مكافحة الفساد وأسبابه وآثاره وسبل مكافحته من أجل مكافحة الفساد في مصر ومؤسسات الدولة المصرية، والتعريف بأهم التشريعات والقوانين وأهم الأجهزة الرقابية، واستعراض استراتيجية مصر للتنمية المستدامة، وحقوق الانسان واستعراض اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وتقديم نظرة عامة علي الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والحوكمة والنزاهة والشفافية والمسائلة والمحاسبة والرقابة الوقائية والمانعة في مواجهه الفساد الإداري.

تفعيل التحول الرقمي بما يحقق النزاهة والشفافية

ووفقا لبيان صحفي، شرعت الجامعة في تطبيق هذه المعايير منذ طرح الاستراتيجية الوطنية الأولى لمكافحة الفساد 2014: 2018 واستطاعت تنفيذ بعض أهدافها وتحقيق العديد من الأنشطة والإنجازات على مختلف المستويات التعليمية والإدارية بالجامعة، بما يضمن جودة العملية التعليمية، كما التزمت الجامعة بتفعيل المرحلة الثانية لاستراتيجية مكافحة الفساد 2019 : 2022 وبرهن علي ذلك تنفيذها للعديد من الأنشطة والممارسات المطلوبة في هذا الصدد ، كما شرعت الجامعة في اتخاذ العديد من الإجراءات الإدارية وتفعيل التحول الرقمي بما يحقق النزاهة والشفافية في أرجائها، ويجري الان الاستعداد لتنفيذ المرحلة الثالثة.

نشر ثقافة التصدي للفساد

وأوضح الدكتور وليد السروجى القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة يهتم بصورة كبيرة للعمل على نشر ثقافة التصدي لتلك الظاهرة داخل وخارج اسوار الجامعة حيث أن قطاع البيئة معني بتلك القضية المجتمعية وتسعي الجامعة أيضا لنشر ثقافة المكافحة وسبل الوقاية من الفساد في المجتمع المحيط وفي القوافل التي تنظم لحياة كريمة، وغيرها والتوعية بأضرار الفساد على حياة المواطنين وضرورة مكافحته وذلك من خلال العديد من الدورات التدريبية والندوات للعمداء والوكلاء وأعضاء هيئة التدريس والقيادات والطلاب، وكذلك نشر المواثيق الأخلاقية ومدونة السلوك الوظيفي للعاملين بالجهاز الإداري بالجامعة.

الوعي أول سبل الوقاية من الفساد

وأكدت الجامعة في بيانها أن الوعي هو أول سبل الوقاية وهو ما تسعى إليه الجامعة هذه الفترة توازيا مع استىاتيجية حقوق الانسان كما أوضحت الدكتورة حنان كمال مقرر لجنة مكافحة الفساد بالجامعة أن جامعة حلوان استعدت للاحتفالية بإطلاق مبادرة GRACE بعدة مسابقات فنية واجتماعية وورش عمل للطلاب وندوات توعوية للموظفين وأعضاء هيئة التدريس والطلاب، لنشر الميثاق الأخلاقي لكل فئة منهم وماراثون رياضي تحت شعار «نحو عالم متحد ضد الفساد».

وتشهد الاحتفالية فقرات فنية، ورياضية وثقافية وتوعوية وذلك في احتفالية تجمع بين أنشطة الكليات المختلفة وغيرها والتي تتفرد بها جامعة حلوان، ويتم تقديم عروض من كلية التربية الرياضية، وفقرات غنائية من كلية التربية الموسيقية، وعقد معرض فني للطلاب من الكليات المتخصصة وغير المتخصصة، وفقرات شعر وإعلان للفائزين وتكريمهم.