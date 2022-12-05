وزير التموين: المخزون الاستراتيجي من الأرز يصل إلى 6.6 شهر والزيت 5.7 شهر

أكد علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنّ المخزون الاستراتيجي من الأرز التمويني يصل إلى 6.6 شهر، والزيت التمويني يبلغ 5.7 شهر، والمكرونة التموينية 7.6 شهر.

‏وكشف المصيلحي، وزير التموين والتجارة ‏الداخلية، أنّ المخزون الاستراتيجي من القمح التمويني يبلغ 5 أشهر، والسكر التمويني 3.8 شهر، مع العلم أن الموسم الجديد للسكر سيبدأ في 15-1-2023.

‏وأشار إلى أن الاحتياطي من اللحوم الحيه يبلغ 12 شهرًا، والدواجن ‏المجمدة 4.7 شهر، ونوه بأنّ الوزارة تضخ ما يقرب من 31 سلعة ‏شهريًا للمواطنين على بطاقة الدعم يستفيد منها 64 مليون مواطن.

وقال أحمد كمال، المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين، إن ‏الوزارة تضخ يوميًا كميات وفيرة من السلع التموينية والأساسية وتشمل الزيت والسكر والأرز والمكرونة، فضلًا عن كميات كبيرة من السلع الغذائية الأخرى بكل الفروع والمنافذ التموينية.

وأضاف أن الوزير يتابع يوميًا معدلات ‏صرف السلع التموينية ويوجّه بتسيير حملات مستمرة على مخازن ومنافذ صرف ‏السلع التموينية؛ لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.