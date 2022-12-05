«التموين» تقرر إعفاء المساحات الصغيرة من توريد الأرز الشعير

أصدر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارين جديدين بشأن تنظيم توريد الأرز الشعير موسم 2022، حيث قرر إعفاء المساحات الصغيرة التي تقل عن فدان من توريد الأرز، وهو ما يعتبر بشرى لصغار المزارعين في كافة المحافظات المصرية، وكذلك مد توريد الأرز الشعير حتى 15 يناير 2023.

إعفاء صغار المزارعين

وتسلمت مديرية التموين بالدقهلية، نشرة بالقرار رقم 179 لسنة 2022 الصادر بتاريخ 4/12/2022، وجاء في المادة الأولى، باستثناء من أحكام القرار رقم 109 لسنة 2022، توريد الأرز الشعير المنتج محليا عن موسم حصاد 2022 لجهات التسويق بالنسبة للمساحة المنزرعة أرز التي لا تجاوز فدانا من واقع الحيازة الزراعية اختياريا.

مد فترة توريد الأرز

وأصدر وزير التموين القرار رقم 180 لسنة 2022 الصادر بتاريخ 4/12/2022 في المادة الأولى، وينص على مد فترة توريد الأرز الشعير المنتج محليا موسم حصاد 2022 لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية، حتى 15 يناير 2023.

كما قرر الوزير مد المهلة المحددة لحائزي الأرز ‏الشعير والأرز الأبيض للإخطار بما لديهم من كميات حتى 25 ديسمبر الجاري، لمنح المزارعين فرصة لتوريد الكميات المطلوبة في ضوء الحيازات الزراعية ملكيتهم لمحصول الأرز للموسم الحالي.