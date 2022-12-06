«التموين» تناشد المزارعين باستكمال حصاد الأرز وتوريد طن عن كل فدان

ناشدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، المزارعين استكمال حصاد الأرز وتوريد الكميات المقررة قانونا والمحددة بـ1 طن أرز شعير من كل فدان مزروع، بعد مد مهلة توريد الأرز لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية حتى 15 يناير المقبل بدلا من انتهاء المهلة في 15 ديسمبر الجاري، من أجل منح الفرصة الأكبر أمام المزارعين لتوريد الأرز.

توريد الأرز وفقا للحيازة الزراعية

وتحدد الحيازة الزراعية المملوكة لكل مزارع كمية الأرز الشعير المطلوب توريده، إذ ألزمت وزارة التموين المزارعين بإخطار المديريات التموينية على مستوى المحافظات بالحيازات الزراعية لديهم وفقا لنموذج معد لذلك متاح أمام المزارعين في المديريات.

وأقر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بالأمس، إعطاء فرصة كبيرة للمزارعين لتوريد الكميات المطلوبة من الأرز الشعير في ضوء الحيازات الزراعية لديهم من خلال مد موسم التوريد.

نموذج إخطار مديريات التموين بالحيازات الزراعية وكميات الأرز

وتوفر وزارة التموين من خلال المديريات، نموذج إخطار عن الحيازات الزراعية أو كميات الأرز المملوكة لدى التجار، إذ يتضمن النموذج مجموعة من البيانات اللازم تدوينها من تاجر الأرز الأبيض أو الشعير أو المزارع أو الشركة أو المضرب، وتشمل على التالي:

- اسم المبلغ ومهنته.

- الرقم القومي وعنوانه ومحافظته.

- رقم الهاتف.

- اسم الجهة ونوع الجهة سواء كان مخزن أو شركة أو مضرب أو مزرعة أو أي جهة أخرى.