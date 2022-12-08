مشروع لتطوير المنظومة الصحية في الإسكندرية.. تقليل العمليات المؤجلة

بدأت مديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية تنفيذ مشروع تكامل ودمج خدمات المواطنين بالمستشفيات، من أجل تقليل العمليات المؤجلة والملغاة، وتخفيض فترة انتظار مرضى الطوارئ، والحد من ازدحام العيادات الخارجية.

وقالت الدكتورة أميرة طهيو، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، إن المشروع يهدف إلى التيسير على المواطنين في حال وجود أي عائق أو شكوى أثناء تقديم الخدمة الطبية داخل المستشفيات.

هيكل المشروع

وأوضحت «طهيو»، في بيان اليوم، أن هيكل المشروع يتكون من إدارات المستشفيات والجودة والخدمة الاجتماعية وخدمة المواطنين بمديرية الشؤون الصحية، وفرق تكامل ودمج خدمات المواطنين بالمستشفيات، مع تكليف الدكتورة بسمة يوسف منسقة للمشروع.

تواجد أعضاء المشروع 24 ساعة في المستشفيات

من جانبها، قالت الدكتورة ميرفت السيد، وكيل المديرية للطب العلاجي والمشرفة على المشروع، أن أعضاء من الفريق الخاص بالمشروع بكل مستشفى متاحون حاليا على مدى 24 ساعة يوميا، كما تم تخصيص مكتب بكل مستشفى لأعضاء الفريق مع عمل لوحات إرشادية لتوجيه المواطنين إلى مكان المكتب.

3 مشاريع لتحسين الأداء داخل مستشفيات الإسكندرية

وأضافت وكيل المديرية، أنه تم إعداد ثلاثة مشاريع لتحسين الأداء داخل المستشفيات، وتم الانتهاء من المشروع الأول بالفعل، ويتضمن تقليل العمليات المؤجلة والملغاة بمستشفى دار إسماعيل، مشيرة إلى أنه خلال 3 أشهر تم النزول بنسبة الإلغاء والتأجيل من 71% إلى صفر%، تحت إشراف إدارة الجودة بالمديرية.

وأوضحت، أن المديرية تستعد لتنفيذ المشروعين الثاني والثالث لتحسين الأداء، وهما مشروع تقليل فترة انتظار مرضى الطوارئ بمستشفى الجمهورية، ومشروع تقليل ازدحام العيادات الخارجية بمستشفى رأس التين.

استبيانات للوقوف على رضا المواطنين

وأشارت «السيد»، إلى أن فريق المشروع يستقبل المواطنين وتلقى شكاواهم، ويعمل على حلها، مع تسجيل كل ذلك فى سجل خاص، كما يقوم الفريق بإعداد استبيانات عشوائية للوقوف على مدى رضاء المواطنين، لافتة إلى توزيع زي خاص على أعضاء الفريق بكل مستشفى.