«التضامن» تتعاقد مع «فورى» لتحصيل رسوم بطاقة الخدمة المتكاملة لذوى الهمم

قامت وزارة التضامن الاجتماعي بالانتهاء من كافة الإجراءات القانونية للتعاقد مع شركة «فورى» لتحصيل الرسوم المطلوبة من خلال ماكينات «فورى» المنتشرة على مستوى الجمهورية، وذلك باستخدام الكود رقم «8888 »، رسوم التقييم الوظيفى للخدمات المتكاملة، ليتمكن طالب الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة من سداد هذه الرسوم بسهولة ويسر.

تقديم كافة التيسيرات بشأن إجراءات حصول الأشخاص ذوى الإعاقة

وأكدت القباج، أن ذلك جاء تنفيذًا لتوجيهات نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي بشأن إعفاء الشخص ذو الإعاقة الشديدة وبالغة الشدة المتقدم للحصول على البطاقة من إجراء الكشف الطبي المُميكن ، وتحقيقاً لمطالبهم فيما يتعلق بتذليل الصعوبات التى تواجه البعض منهم عند سداد رسوم التقييم الوظيفي وقدرها 50 جنيهًا من خلال فروع بنك ناصر الاجتماعي.

ونظراً لعدم تغطية فروع بنك ناصر الاجتماعي لبعض المناطق والمحافظات، وشعور بعض الأشخاص ذوي الإعاقة بالمعاناة والمشقة فى سداد هذه الرسوم المقررة.

جدير بالذكر أنه تم فرض هذه الرسوم بموجب موافقة مجلس الوزراء الموقر بجلسته 178 المنعقدة بتاريخ 26 يناير 2022.

إعفاء الشخص ذو الإعاقة الشديدة وبالغة الشدة من إجراء الكشف الطبي المُميكن

وكانت وزارة التضامن الاجتماعي استمرارا لمواصلة جهودها للتيسير على الأشخاص ذوى الإعاقات الشديدة وبالغة الشدة، وتسريع إجراءات الاستجابة لطلباتهم للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة، قد أعلنت عن إعفاء الشخص ذو الإعاقة الشديدة وبالغة الشدة المتقدم للحصول على البطاقة من إجراء الكشف الطبي المُميكن لدى وزارة الصحة والسكان، وتكتفي الوزارة بتقديم مايلى :

- إجراء الكشف الوظيفي لدى مكتب التأهيل الاجتماعي التابع له محل إقامته.

- تقرير طبي تم استخراجه خلال السنوات الثلاث الماضية بدءاً من مارس 2019 وحتى تاريخه، على أن يكون مُعتمدا من أحد مستشفيات وزارة الصحة والسكان والهيئات التابعة لها، أو مستشفيات القوات المسلحة، أو مستشفيات الشرطة، أو المستشفيات الجامعية والتعليمية، أو المستشفيات الخاصة، أو مستشفيات الجمعيات الأهلية، أو غيرها على أن يوضح التقرير إعاقة الشخص المتقدم للحصول على البطاقة ضمن الإعاقات الآتية:

- الشلل الدماغي.

- الشلل الرباعي.

- الشلل النصفي الطولي أو السفلي.

- شلل الأطفال الشديد.

- الإعاقات المتعددة.

- البتر متعدد الأطراف أو في طرف واحد يد أو قدم.

- كف البصر.

- فقد السمع التام .

- الحالات المتقدمة من ضمور العضلات.

- الإعاقات الذهنية الشديدة.

- ذوي القزامة «140 سم فأقل بعد سن البلوغ».

- اضطراب طيف التوحد.