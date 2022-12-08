حالة الطقس غدا الجمعة.. معتدلة على القاهرة مائلة للحرارة على الجنوب

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس غدًا الجمعة، مشيرة إلى أن الطقس سيكون معتدلا خلال ساعات النهار، نظرًا لوجود ارتفاع طفيف في درجات الحرارة، وفقا لما كشفت عنه صور الأقمار الصناعية.

حالة الطقس غدا

وأضافت الاصاد الجوية، في بيان صادر عنها، عن وجود ارتفاع طفيف بين 2-3 درجات، في حالة الطقس غدا، نظرا لوجود مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، يقلل من حالات ظهور السحب، ويزيد من فترات سطوع الشمس، إضافة إلى وجود رياح جنوبية غربية حارة قادمة من الصحراء الغربية، تزيد من الشعور بارتفاد درجات الحرارة عن الأيام الماضية، إذ يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية وصولًا إلى القاهرة الكبرى، يكون مائلا للحرارة على وسط سيناء وشمال الصعيد، حارًا على جنوب البلاد.

درجات الحرارة غدا

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة، غدا الجمعة، على مدن الجمهورية المختلفة، كما يلي:

- القاهرة 24 - 14

- العاصمة الإدارية 24 - 14

- 6 أكتوبر 24 - 13

- بنها 23 - 15

- دمنهور 23 - 13

- كفر الشيخ 23 - 14

- المنصورة 24 - 14

- دمياط 23 - 15

- بورسعيد 22 - 15

- الإسماعيلية 24 - 12

- السويس 24 - 15

- الزقازيق 25 - 13

- شبين الكوم 24 - 14

- طنطا 24 - 14

- شلاتين 28 - 20

- الإسكندرية 24 - 15

- العلمين الجديدة 24 - 14

- وادي النطرون 25 - 15

- مطروح 24 - 12

- السلوم 23 - 09

- سيوة 22 - 08

- العريش 22 - 14

- رفح 21 - 14

- الطور 25 - 14

- كاترين 18 - 05

- رأس سدر 24 - 16

- نخل 21 - 04

- طابا 21 - 14

- نويبع 24 - 14

- حلايب 25 - 20

- شرم الشيخ 25 - 18

- الغردقة 26 - 17

- مرسى علم 26 - 17

- الفيوم 25 - 11

- بني سويف 24 - 10

- المنيا 25 - 10

- أسيوط 26 - 10

- سوهاج 26 - 11

- قنا 25 - 13

- الأقصر 28 - 13

- أسوان 27 - 14

- الوادي الجديد 27 - 08

- أبو سمبل 26 - 14

- أبو رماد 27 - 20

- رأس حدربة 24 - 20.