درجات الحرارة اليوم الخميس 8-12-2022.. برودة في ساعات الليل

أجواء خريفية في حالة الطقس اليوم على جميع مدن ومحافظات الجمهورية، مع وجود اعتدال في درجات الحرارة خلال ساعات النهار، وانخفاض طفيف خلال ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر، كما كشف خبراء الأرصاد الجوية.

حالة الطقس اليوم

وأشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان صادر، إلى وجود ارتفاع طفيف في درجات الحرارة اليوم على جميع مدن ومحافظات الجمهورية بقيم تتراوح بين درجة ودرجتين، وهذا الارتفاع سيكون خلال ساعات النهار، في حين تشهد درجات الحرارة الصغرى خلال ساعات الليل المتأخرة انخفاضًا عن المعدلات المسجلة في الأيام الماضية، حيث تتراوح بين 14-11 على عدد من مدن ومحافظات الجمهورية، ويسود طقس مائل للبرودة، حتى ساعات الصباح المبكرة.

وتابعت الأرصاد، أن استمرار الطقس الغائم جزئيا على جميع مدن الجمهورية، عدا محافظات جنوب البلاد، ووجود نشاط للرياح الشمالية الغربية على جميع مدن ومحافظات الجمهورية.

درجات الحرارة اليوم

وكشف خبراء الأرصاد من خلال بيان رسمي، درجات الحرارة اليوم على مدن الجمهورية المختلفة، كما يلي:

- القاهرة 24 - 14

- العاصمة الإدارية 24 - 14

- 6 أكتوبر 24 - 13

- بنها 23 - 15

- دمنهور 23 - 13

- كفر الشيخ 24 - 14

- المنصورة 24 - 14

- دمياط 23 - 15

- بورسعيد 23 - 15

- الإسماعيلية 25 - 12

- السويس 24 - 15

- الزقازيق 25 - 13

- شبين الكوم 24 - 14

- طنطا 24 - 14

- شلاتين 27 - 20

- الإسكندرية 23 - 15

- العلمين الجديدة 23 - 14

- وادي النطرون 24 - 15

- مطروح 24 - 12

- السلوم 25 - 09

- سيوة 24 - 08

- العريش 22 - 14

- رفح 22 - 14

- الطور 24 - 14

- كاترين 19 - 05

- رأس سدر 24 - 16

- نخل 22 - 04

- طابا 22 - 14

- نويبع 23 - 14

- حلايب 25 - 20

- شرم الشيخ 25 - 18

- الغردقة 26 - 17

- مرسى علم 26 - 17

- الفيوم 24 - 11

- بني سويف 24 - 10

- المنيا 24 - 10

- أسيوط 24 - 10

- سوهاج 25 - 11

- قنا 26 - 13

- الأقصر 25 - 13

- أسوان 26 - 14

- الوادي الجديد 25 - 08

- أبو سمبل 26 - 14

- أبو رماد 26 - 20

- رأس حدربة 25 - 20.