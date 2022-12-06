بالأسماء.. إصابة 19شخصا في انقلاب ميكروباص بالمنيا

أصيب 19 شخصًا، اليوم الثلاثاء، في انقلاب سيارة «ميكروباص» بالطريق الصحراوي الغربي أمام مركز أبوقرقاص جنوب محافظة المنيا.

وتلقى اللواء أسامة عبد العظيم مدير أمن المنيا إخطاراً من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي، ووجود عدد من الإصابات.

الإسعاف تنقل المصابين

وانتقلت الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث وتبين إصابة 19 شخصاً بكسور وجروح متنوعة بمختلف أنحاء الجسم.

أسماء المصابين

وتبين أن المصابين في الحادث هم كل من: سعيد كرم منصور، 19 عامًا، حسام علاء محمد، 18 عامًا، علي نصار محمود، 28 عامًا، معتز خالد عاطف، 20 عامًا، كريم فارس شحاته، 22 عامًا، مصطفى عطا شعبان، 24 عامًا، محمود حسن عبد المحسن ، 17 عامًا، أحمد محمد فتحي، 27 عامًا، طه محمد فتحي، 18 عامًا.

كما أصيب: طارق هاشم حلمي، 20 عامًا، عفيفي سمير عفيفي، 20 عامًا، عبدالراضي فوزي عبدالحميد ، 26 عامًا، مصطفى محمود احمد، 27 عامًا، احمد عبد الله محمود، 20 عامًا ،مصطفى عبد المحسن عبد الحكيم، يبلغ من العمر 24 عامًا، محمد رمضان، 18 عامًا ، محمد رجب عبد الحفيظ، 25 عامًا، عمر صلاح محمد، 27 عامًا ، أحمد رمضان، 21 عامًا.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى ملوي التخصصي، وتحرر محضراً بالحادث وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.