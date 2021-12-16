سقوط موظف بأحد أحياء الإسكندرية.. استولى 1.5 مليون جنيه

تواصل أجهزة وزارة الداخلية، جهودها؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاستيلاء على المال العام، وتجارة العملة.

الاستيلاء على 1.5 مليون جنيه

ووفق بيان أصدرته وزارة الداخلية، اليوم الخميس، فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام «موظف بأحد الأحياء بمحافظة الإسكندرية، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة الرمل ثان بالإسكندرية»، باستغلال طبيعة عمله واستولى على المال العام والإضرار العمدي به بقيمة «مليون وخمسمائة ألف جنيه»، من خلال قيامه «بالاختلاس والتلاعب بقيمة المبالغ لبعض قسائم السداد عهدته - والاستيلاء عليها لحسابه الشخصي وعدم توريدها لخزينة الدولة».

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية، تم استهداف المتهم وأمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

ضبط سيدة بالجيزة نصبت على شخص في 4 شقق

في واقعة أخرى، تلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بلاغًا من «أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة العمرانية بالجيزة»، بتضرره من «إحدى السيدات - لها معلومات جنائية - مقيمة بدائرة قسم شرطة أول الشيخ زايد بالجيزة»؛ لقيامها بالاستيلاء منه على مبلغ مالي؛ بزعم مقدرتها على تخصيص عدد «4» وحدات سكنية له ولأقاربه بأحد المشروعات التابعة لإحدى الجهات الحكومية، إلا أنها لم تفِ بما وعدت به ورفضت رد المبالغ المالية المستولى عليها.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة وقيام المشكو في حقها بالنصب والاحتيال على المُبلغ والاستيلاء منه على مبلغ مالي تحت ذات الزعم.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة، تم استهداف المتهمة وأمكن ضبطها، وبمواجهتها أقرت بارتكابها الواقعة على النحو المشار إليه.

ضبط تاجر ملابس يتاجر في العملة

كما رصدت الأجهزة الأمنية، قيام «تاجر ملابس – مقيم بمحافظة الإسكندرية» بممارسة نشاط إجرامي واسع النطاق في مجال الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي بأسعار السوق السوداء، متخذًا من المحل الخاص به، مركزًا لنشاطه الإجرامي المؤثم.

عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن الوطني، تم استهداف المتهم، وأمكن ضبطه حال تعامله في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، وبحوزته مبالغ مالية «عملات محلية وأجنبية»، وبمواجهته اعترف «بنشاطه» الإجرامي على النحو المشار إليه.