7 محظورات على العامل في قانون العمل الجديد.. منها الاحتفاظ بأي مستند

يضمن قانون العمل الجديد الحقوق والواجبات الخاصة بالعاملين وجهة العمل أيضًا، حتى يأخذ كل طرف منهم حقوقه كاملة، كما حدد بعض المحظورات التي لا يجوزعلى العامل ارتكابها.

محظورات على العامل في قانون العمل الجديد

وحددت المادة 113 من قانون العمل الجديد محظورات على العامل بارتكاب أي من الأفعال الآتية:

- الاحتفاظ لنفسه بأي ورقة أو مستند خاص بالعمل.

- تمكين غيره من الحصول على أي مستند منها أو على أية معلومة تخص العمل والعمل لدى الغير سواء بأجر، أو بدون أجر إذا كان فى قيامه بهذا العمل ما يخل بحسن أدائه لعمله.

محظورات قانون العمل الجديد

- تمكين الغير أو مساعدته التعرف على أسرار المنشأة.

- منافسة صاحب العمل وممارسة نشاط مماثل للنشاط الذى يمارسه صاحب العمل أثناء قيام علاقة العمل أو الاشتراك فى نشاط من هذا القبيل، سواء بصفته شريكًا، أو عاملًا.

- الاقتراض من عملاء صاحب العمل، أو ممن يمارسون نشاطًا مماثلًا للنشاط الذى يمارسه صاحب العمل.

محظورات المادة 113 من قانون العمل الجديد

- طلب وقبول «هدايا، مكافآت، عمولات، مبالغ» أو أشياء أخرى بأية صفة كانت بمناسبة قيامه بواجباته بغير موافقة صاحب العمل أو جمع تبرعات نقدية أو عينية، أو توزيع منشورات، أو جمع توقيعات.

- تنظيم اجتماعات داخل مكان العمل بدون موافقة صاحب العمل كتابة، مع مراعاة ما تقضى به أحكام قانون المنظمات النقابية العمالية.