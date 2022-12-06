«العامة للذهب» تطلق المعرض الدولي الثاني للمجوهرات «نيبو» السبت المقبل

تطلق الشعبة العامة للذهب والمجوهرات في الاتحاد العام للغرف التجارية، النسخة الثانية من المعرض الدولي «نبيو» للذهب والمجوهرات، الأسبوع المقبل، بمشاركة 35 عارضا دوليا من مختلف الأسواق العالمية وأكثر من 500 مشترٍ من أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا، ومن المقرر افتتاحه السبت المقبل، وتستمر فعالياته على مدار 3 أيام، حيث تنطلق النسخة الحالية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئاسة مجلس الوزراء، ووزراء التموين والتجارة الداخلية والتجارة والصناعة، والاتحاد العام للغرف التجارية، والشعبة العامة للذهب والمشغولات الذهبية في اتحاد الغرف التجارية.

خطوط إنتاج عالمية

وقال هاني ميلاد جيد، رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية، إنّ الشعبة نجحت في تحفيز المؤسسات الدولية المنتجة للمصوغات على المشاركة، ما يعد فرصة مهمة للتعرف على أحدث الخطوط والصيحات العالمية والمصرية في التصميم، وأحدث تكنولوجيات الإنتاج أمام مجتمع الصناعة وتجارة المجوهرات المصري، كما تؤكد المشاركة الدولية استمرار تطور المنتج المصري من حيث النوعية والجودة في إطار مراحل تطوير منتجات المشغولات الذهبية المصرية للوصول إلى مطابقة أحدث المعايير الدولية وخلق فرص تصديرية للمجوهرات والمشغولات الذهبية المصرية والمنافسة بالأسواق الدولية.

تشجيع الاقتصاد

وأضاف أنّ مشاركة المنتج المصري والأجنبي تحت سقف واحد، أهم وسائل تشجيع هذا القطاع الاقتصادي المهم على النمو السريع، بما يحقق الحلم المنشود لتحويل مصر إلى مركز دولي لصناعة وتجارة الذهب والمجوهرات، مشيدا بالتعاون والدعم الحكومي غير المسبوق، الذي رسّخ بحق قواعد بناء الجمهورية الجديدة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ولفت إلى إضافة العديد من الأنشطة الجديدة على هامش النسخة الجديدة من المعرض، حيث سيشهد الإعلان عن 10 فائزين بمسابقة تصميم الحلي والمجوهرات، بالاشتراك مع مدرسة المصصمة العالمية عزة فهمي، كما جرى تخصيص يوم للبيع المباشر للجمهور مع تقديم العديد من العروض والتخفيضات.

ووجّه ميلاد، الشكر للدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، الذي لم يدخر جهدا لتحقيق التكامل والتعاون مع القطاع الخاص، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، لمساهمته في فتح الملفات ومناقشة جميع القضايا، وخلق مناخ ضريبي عادل لتنمية صناعة وتجارة المجوهرات المحلية.