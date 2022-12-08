النيابة تحيل عاملا إلى «الجنايات» لاتهامه بإنهاء حياة طفل بالبساتين

أمرت نيابة البساتين بإحالة عامل يبلغ من العمر 40 عامًا، إلى محكمة جنايات القاهرة؛ لاتهامه بإنهاء حياة طفل 5 سنوات، ضربًا حتى الموت؛ لتبوله لا إراديًا.

وذكر أمر الإحالة أنّ المتهم بيت النية وأوسعه ضربًا فأحدث به إصابات أودت بحياته.

توصلت تحريات الأجهزة الأمنية بقسم شرطة البساتين، إلى اعتياد المتهم التعدي على المجني عليه؛ لأنّ الطفل مصاب بالسكري، الذي يجعله يتبول لا إراديًا، حتى سقط على الأرض مغشيا عليه، فهرع المتهم برفقة والدة المجني عليه لصيدلية لمحاولة إسعافه، إلا أنّه فارق الحياة.