«بحوث الصحراء»: أبحاث تطبيقية متقدمة لمواجهة تحديات ملف الغذاء 

قال الدكتور صفي متولي، أستاذ الأقمار الصناعية ونائب رئيس مركز بحوث الصحراء، إن الرئيس السيسي طرح منذ مدة طويلة مسمى «مثلث الحياة» إذ ليس هناك طريق آخر إلا أن يكون هذا المثلث لديه مظاهر وآليات وتثقيف وتطور، موضحًا أن المثلث له رأس وهو الغذاء وقاعدة عريضة وهي الماء والطاقة.

أوضح، أن قطاع الزراعة، يعد من القطاعات التي حصلت على اهتمام كبير من الدولة المصرية بالفترة الماضية نظرًا لأهميته بتحقيق الأمن الغذائي القومي، من خلال الاهتمام بالبحوث التطبيقية التي تعظم الاستفادة من وحدتي الأرض والمياه، من خلال تقديم أبحاث تطبيقية متقدمة لمواجهة تحديات ملف الغذاء .

3 تحديات تواجه مصر بملف الغذاء

وأضاف «متولي»، في حوار على فضائية extra news، أن كل الموارد الطبيعية محدودة ومحددة بكل دول العالم، وكل دولة بالعالم على علم تام بمواردها، وهو ما يستلزم أن تلجأ الدول إلى التنمية الرأسية لزيادة الأراضي المنزرعة بالغذاء، مشيرًا إلى أن مصر تشترك مع العالم في تحديات كبيرة تعرض لها ملف الغذاء نتيجة التغيرات المناخية والأزمة الروسية الأوكرانية، إضافة إلى تحدٍ خاص تنفرد به مصر وهو الزيادة السكانية الدرامتيكية.

أبحاث تطبيقية متقدمة لمواجهة تحديات الغذاء

وتابع أستاذ الأقمار الصناعية ونائب رئيس مركز بحوث الصحراء، أن التحديات الثلاثة التي تواجه مصر بملف الغذاء، جعلها تتقدم بالأبحاث التطبيقية الإنتاجية بالمجالين الأفقي والرأسي، الأفقي بالتوسع في استصلاح الأراضي الزراعية الجديدة والبحث عن أماكن جديدة ومصادر جديدة للمياه، والتنمية الرأسية بالتنوع بالزراعات واستخدام التقنيات الحديثة بالعالم بمجال الزراعة، لتعظيم الإنتاج من وحدتي المياه والتربة، كأن يزيد إنتاجية الفدان من 10 أطنان القمح إلى 15 طنا.