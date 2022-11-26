«فاو»: فاتورة الغذاء ستزيد عن 1.9 تريليون دولار بنهاية 2022

قال الدكتور عبدالحكيم الواعر، المدير العام المساعد لمنظمة الأغذية والزراعة بالأمم المتحدة «فاو» والممثل الإقليمي لإقليم الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، إنّ ظروف الأزمة القائمة بين روسيا وأوكرانيا وعدم الاستقرار في مناطق متفرقة من العالم ستجعل فاتورة نقل الغذاء في حد ذاتها تزيد من خلال زيادة أسعار الطاقة في النقل وزيادة أسعار التأمين وتكلفة التأمين على هذه التنقلات.

وأضاف الواعر، خلال حواره مع الإعلامية أمل الحناوي، مقدمة برنامج عن قرب، على قناة القاهرة الإخبارية، أن الأمر يتطلب مجهودا عالميا لضمان سلاسة إمدادات الغاز من مناطق الإنتاج إلى مناطق الاستهلاك، موضحًا أنه إذا ما سعت الدول المستوردة إلى توفير كميات ضرورية من الغذاء لشعوبها ومواطنيها فإن فاتورة الغذاء ستصل إلى أكثر من 1.9 تريليون دولار بنهاية العام الجاري.

وتابع المدير العام المساعد لمنظمة الأغذية والزراعة بالأمم المتحدة «فاو» والممثل الإقليمي لإقليم الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، أن هذا يتطلب الكثير من المجهودات لزيادة الصمود وزيادة قدرة الدول على الإنتاج المحلي لتعويض بعض الفاقد، لأن أغلب الدول ليس لها القدرة على زيادة الموازنة لمواجهة زيادة الأسعار العالمية، وبالتالي ستضطر إلى استيراد كميات أقل ما لم يضطرها إلى البحث عن بدائل أخرى لتوفير الكميات الفاقدة من الغذاء.