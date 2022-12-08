مقتل تاجر ماشية استدرجه زميله وأنهى حياته بشاكوش في المنوفية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقتل تاجر ماشية بالمنوفية بقصد السرقة، عقب استدراج المجني عليه بحجة عرض عدد من رؤوس الماشية عليه للشراء ثم قيام زميله بقتله مستعينا ببشقيقه ونجله للتخلص من الجثة في مجرى مائي.

بداية الجريمة

بدأت الواقعة بما تبلغ لمركز شرطة أشمون بمديرية أمن المنوفية من أحد الأشخاص - مقيم بدائرة المركز بغياب والده (تاجر ماشية) عن مسكنهما، بإجراء التحريات وجمع المعلومات توصلت تحريات فريق البحث المُشكل من قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بالمنوفية إلي أن وراء ارتكاب الواقعة تاجر ماشية آخر مقيم بدائرة المركز.

قام تاجر الماشية باستدارج المتغيب إلي مسكنه بزعم بيع رؤوس ماشية له ولدي وصوله تعدي عليه بالضرب علي رأسه باستخدام «شاكوش حديدي» فأودي بحياته واستولى منه علي (مبلغ مالي - دراجة نارية - هاتف محمول) وعقب ذلك استعان بكلٍ من نجله وشقيقه - مقيمان بذات الدائرة للتخلص من جثة المجني عليه باستخدام تروسيكل قيادة أحدهما عن طريق إلقائها بأحد المجاري المائية بدائرة المركز.

اعترافات المتهمين

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمين وأمكن ضبطهم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وأرشدوا عن (الجثة - المسروقات - الأداة والدراجة النارية التروسيكل المستخدمين في الواقعة).