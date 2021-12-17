ضبط متهمين قتلا مسجل خطر أثناء جريمة سرقة في المنوفية

كشفت جهود أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة الباجور بمديرية أمن المنوفية بالعثور على جثة أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، داخل مسكنه وبها آثار إصابة بعيار ناري، ووفقا لما قررته زوجة المتوفي، عثرت الأخيرة على جثة زوجها بجوار حظيرة الماشية خاصته بدائرة المركز، وقامت بمساعدة شقيق المتوفي بنقل الجثة لمسكنهما وتغيير ملابسه.

بالانتقال لمكان العثور على الجثة تبين وجود أحد قوارب الصيد بالمجرى المائي المجاور لمكان الحادث، وتبين أن القارب ملك أحد أقارب المجني عليه وبه آثار دماء وطلق ناري كما عُثر على مقذوف لعيار ناري.

تشكيل فريق بحث جنائي

تم تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن المنوفية، وأسفرت جهوده عن قيام المجني عليه بتكوين تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب وقائع السرقة بالإشتراك مع شقيقه وشقيق زوجته ونجل شقيقته، وجميعهم لهم معلومات جنائية.

وبيّنت التحريات أنه حال قيام المجني عليه بالاشتراك مع باقي عناصر التشكيل في ارتكاب واقعة سرقة من إحدى القرى المواجهة للقرية محل إقامة المجني عليه، مستخدمين قارب الصيد المعثور عليه، حدث تبادل إطلاق أعيرة نارية مع شخصين آخرين شاهداهما حال إرتكابهم واقعة السرقة، مما أسفر عن إصابته التي أودت بحياته.

ضبط المتهمين في الواقعة

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام أمكن استهداف وضبط كافة عناصر التشكيل كما تم ضبط المتهمين الآخرين وبحوزتهما الأسلحة المستخدمة «بندقية آلية، بندقية خرطوش، فرد محلي الصنع، عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، قارب صيد مزود بموتور»، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.