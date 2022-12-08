وفود من ضباط وضابطات الشرطة لرسم البهجة على المسنات في دور الرعاية

واصلت وزارة الداخلية إيفاد وفود من الضباط والضابطات زيارة لعدد من دور رعاية المسنين بنطاق مديريات أمن القليوبية وأسيوط والبحيرة وتقديم الدعم النفسي والمجتمعي للمقيمات بها، بمناسبة حملة الـ 16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة.

تقديم هدايا رمزية

وحسب بيان وزارة الداخلية، فإنه تم تقديم بعض الهدايا الرمزية لهن وقضاء يوم ترفيهي معهن لإدخال البهجة والسرور في نفوسهم، وقد أعربن عن سعادتهم بهذه الزيارات وتلك المبادرة من وزارة الداخلية.

إعلاء قيم حقوق الإنسان

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، ومد جسور التواصل مع كافة شرائح المجتمع والمساهمة في تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية للمواطنات.