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وفود من ضباط وضابطات الشرطة لرسم البهجة على المسنات في دور الرعاية

كتب:

محمد بركات ومحمد سعيد الشماع
12:26 م | الخميس 08 ديسمبر 2022
جانب من الزيارات

جانب من الزيارات

واصلت وزارة الداخلية إيفاد وفود من الضباط والضابطات زيارة لعدد من دور رعاية المسنين بنطاق مديريات أمن القليوبية وأسيوط والبحيرة وتقديم الدعم النفسي والمجتمعي للمقيمات بها، بمناسبة حملة الـ 16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة. 

تقديم هدايا رمزية

وحسب بيان وزارة الداخلية، فإنه تم تقديم بعض الهدايا الرمزية لهن وقضاء يوم ترفيهي معهن لإدخال البهجة والسرور في نفوسهم، وقد أعربن عن سعادتهم بهذه الزيارات وتلك المبادرة من وزارة الداخلية.

إعلاء قيم حقوق الإنسان

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، ومد جسور التواصل مع كافة شرائح المجتمع والمساهمة في تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية للمواطنات.

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بقلم محمد بركات ومحمد سعيد الشماع