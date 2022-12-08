القبض على صاحب مخزن لحيازة سلع فاسدة بالمرج

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (صاحب مخزن مواد غذائية- كائن بدائرة قسم شرطة المرج) لإدارته المخزن "بدون ترخيص" وحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية وغير غذائية مجهولة المصدر، وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعثر بداخل المخزن على (570,1طن سكر تمويني مدعم- 1,080طن زيت طعام - 30 كيلو جرام زبدة "منتهية الصلاحية") ، وجميعها مجهولة المصدر وبدون مستندات تدل على مصدرها.

بمواجهته إعترف بإدارته المخزن "بدون ترخيص" ، وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

مسئول مخزن لقيامه بتجميع كميات من السلع التموينية

وفي بيان آخر لوزارة الداخلية، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (مسئول عن مخزن جملة تابع لإحدي الشركات - كائن بدائرة قسم شرطة حدائق القبة) لقيامه بتجميع كميات كبيرة من السلع التموينية المُدعمة "زيت طعام" والمنصرفة حصصاً للبدالين التموينيين، وذلك بقصد التصرف فيها بالبيع بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، وعُثر بداخل المخزن على (1,800 طن زيت طعام – وجميعها سلع تموينية مٌدعمة).

بمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.