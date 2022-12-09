حظك اليوم برج السرطان الجمعة 9-12-2022 عاطفيا ومهنيا

يتميز مولود برج السرطان بالهدوء والخجل والرغبة في الإنطواء أحياناً، كما أنه يسعى دائماً لمساعدة من يحتاج إليه، ويتسم بالحزم لكنه طيب القلب بدرجة كبيرة مع الأشخاص من حوله لتحقيق ما يريدوا في حياتهم، وذلك يجعله يشعر بالسعادة، كما أنه كتوم بدرجة كبيرة.

مواصفات برج السرطان

يشعر مولود برج السرطان بالغضب عندما يعلم أن أي شخص تحدث عنه من وراء ظهره، وقد يصاب بالجنون، خاصة عندما يقال عنه ماليس فيه فهو يكره الكذب والخيانة والخلافات مع الغير ويحب الصدق والإخلاص لكل من حوله.

وتقدم خبيرة الفلك عبير فؤاد خدمة يومية للقراء تشمل حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي لمواليد الأبراج:

حظك اليوم برج السرطان على الصعيد المهني

القمر في برجك ويمنحك ذلك قدرة على إنجاز أعمالك بإتقان حتى تشعر بالقدرة على الإنجاز وانك تسعى لتحقيق أهدافك بخطى ثابتة، وفق حظك اليوم على الصعيد المهني لمواليد برج السرطان.

حظك اليوم برج السرطان على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي يعدك بأوقات هانئة وقد تستقبل اليوم بمزاج جيد يجعلك تعيش لحظات سعيدة مع أحبائك وفق حظك اليوم على الصعيد العاطفي لمواليد برج السرطان.