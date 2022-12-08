قناة القاهرة الإخبارية: توقيع 34 اتفاقية اقتصادية بين السعودية والصين

أكد أحمد بشتو، موفد القاهرة الإخبارية للعاصمة السعودية الرياض، أنه كان من المقرر توقيع 20 اتفاقية بين الصين والسعودية بقيمة 29 مليار دولار، لافتًا إلى أن عدد الاتفاقيات ارتفع إلى 34 اتفاقية.

السعودية تحتاج لمشروعات الطاقة الخضراء

وأوضح خلال مداخلة عبر تطبيق «سكايب»، مع الإعلامي أحمد أبوزيد في فضائية «القاهرة الإخبارية» أن الاتفاقيات تخص البنية التحتية والبتروكيماويات والطاقة الخضراء والهيدروجين الأخضر والطاقة الكهروضوئية والخدمات السحابية واللوجستية والنقل لافتًا إلى أن المملكة العربية السعودية تتلطع إلى تعاون وثيق مع الصين في هذه المرحلة.

وأشار إلى أن السعودية تحتاج حاليًا لتقنية المعلومات وتقنية الطاقة الخضراء والمتجددة مضيفًا أنها تحتاج لدعم صيني في إعادة إحياء مشروعها الكبير حول العالم والذي يختص بزيادة حجم التجارة العالمية واستغلال منطقة الشرق الاوسط.

السعودية ستكون بوابة منطقة الخليج

وتحدث عن تأكيد الرئيس الصيني شي جين بينج خلال زيارته على أن هناك مناحي كثيرة للتعاون مع دول المنطقة معتبرًا أن السعودية ستكون بوابة منطقة الخليج وأنها تحتل المركز الأول في صادرات النفط للصين بواقع 1.8 مليون برميل نفط يوميًا.