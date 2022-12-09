فوائد غذائية لـ«قمح الديورم».. بروتين وخبز من صعيد مصر

أكد الدكتور محمد درويش، أستاذ بحوث بقسم بحوث القمح، بمحطة البحوث الزراعية بسخا، أن قمح «الديورم» أو ما يطلق عليه القمح القاسي، أو القمح الصلب، الذي يزرع في محافظات صعيد مصر في شهر ديسمبر حتى نهاية شهر أبريل، هو قمح يمتاز بجودة فائقة، ويتضمن قيمة غذائية متميزة من الغلال ذات اللون الأصفر، ويحتوي على نسبة عالية من البروتين المفيد للإنسان، ويصنع منه المكرونة بجميع أنواعها وينتج منه أكلات البرغل والكسكسي والمفتول.

زراعة القمح الديورم في مصر

وأوضح الدكتور محمد درويش أن القمح الديورم، أو القاسي، تجود به أراضينا السمراء العافية في محافظات صعيد مصر بزراعته لمساحة نحو 100 ألف فدان قمح، كونه يتكيف مع الظروف المناخية الحارة والجافة هناك، مشيرا إلى أن القمح الديورم هو قمح ذات «طحين خشن» ويدخل في العديد من الأكلات الشهية، ويعتبر ثاني نوع قمح مزروع في أغلب دول العالم.

منتجات يدخل في صناعتها القمح الديورم

وأضاف درويش أن قمح الديورم يدخل في العديد من الصناعات الغذائية والتي تمتاز بجودتها.

- يدخل القمح الديورم في صناعة المكرونة بمختلف أنواعها.

- يستخدم القمح الديورم في صناعة الخبز الخالي من الخميرة.

- يستخدم في صناعة خبز التورتيلا.

- يدخل في صناعة المفتول والبرغل والكسكسي.