إضافة المواليد لبطاقة التموين.. الفئات المسموح لها والأوراق المطلوبة

تتلقى المكاتب والإدارات التموينية على مستوى المحافظات، بناء على توجيهات من الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، طلبات بعض الفئات أصحاب البطاقات التموينية حول إضافة المواليد لبطاقة التموين من أجل زيادة الدعم المخصص لهم من الخبز والسلع، والذي يصرف بناء على عدد الأفراد المدرجين على البطاقة.

طلبات إضافة المواليد لبطاقة التموين.. الفئات المسموح لها

ووفقا لتعليمات مكاتب التموين للمواطنين، فإنه ليس من حق كل أصحاب البطاقات التموينية التقدم بطلب حول إضافة المواليد لبطاقة التموين، إذ تقبل المكاتب استلام طلبات 4 فئات فقط من حاملي بطاقة التموين وهم كالتالي:

1- أصحاب معاش تكافل وكرامة.

2- أصحاب بطاقة الخدمات المتكاملة.

3- الأرامل.

4- المطلقات.

الأوراق المطلوبة لتقديم طلب إضافة المواليد في مكاتب التموين

وتحدد مكاتب التموين مجموعة من الأوراق المطلوبة من صاحب بطاقة التموين للتقدم بطلب لإضافة أبنائه على البطاقة، وتشمل التالي:

- صورة بطاقة التموين.

- صورة البطاقة الشخصية أو شهادة الميلاد للأبناء المراد إضافتهم.

- رقم تليفون مسجل باسم رب الأسرة على البطاقة التموينية.

- صورة البطاقة الشخصية للأرملة أو المطلقة على أن تكون البطاقة سارية.

- صورة شهادة وفاة كمبيوتر للزوج - بالنسبة للأرملة.

- صورة قسيمة طلاق كمبيوتر حديثة - بالنسبة للمطلقة.

- برنت تأميني مختوم بختم شعار الجمهورية لا تزيد قيمته عن 1500 جنيه للأرملة والمطلقة.

- أصل استعلام عن تكافل وكرامة مختوم بختم وحدة الشئون الاجتماعية - بالنسبة لأصحاب معاش تكافل وكرامة.

- صورة كارنيه الخدمات المتكاملة - بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة.

رابط إلكتروني لإضافة المواليد

فيما أكدت مصادر في وزارة التموين، أنَّه لا يوجد رابط إلكتروني لإضافة المواليد لأصحاب البطاقات، موضحة أنّ الطلبات تقدم يدويًا فقط في المكتب التمويني التابع له صاحب البطاقة التموينية في المحافظة الصادر منها بطاقة التموين.