مصرع طفل وإصابة 5 في حوادث طرق متفرقة بالمنيا

لقى طفل مصرعه، وأُصيب 5 أشخاص آخرين، اليوم الخميس، إثر وقوع 5 حوادث طرق في أنحاء متفرقة بمحافظة المنيا، وتلقى اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، باصطدام السيارة رقم 2571 ن ط ا، ربع نقل، بطفل يُدعى ميخائيل صموئيل عمره عامين، أثناء عبوره الطريق، بعزبة غطاس بطريق قرية عطف حيدر بمركز العدوه، ونتج عن ذلك وفاته، ونُقلت الجثة للمشرحة، وجرى ضبط السائق ويدعى مرقص عادل 35 عاما، والتحفظ عليه والسيارة تحت تصرف النيابة العامة.

انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي

كما تلقى مأمور مركز شرطة المنيا، بلاغًا بانقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي بزمام مركز المنيا، مما أسفر عن إصابة باسم نبيل 41 عامًا، سائقً، مقيم بقرية تندة بمركز ملوي، باشتباه ارتجاج، ونقله للمستشفي لتلقي العلاج.

وتلقى مدير الأمن إخطارا بحدوث تصادم بين مركبة «توك توك» وتروسيكل دون لوحات معدنية، بسبب السرعة الزائدة، بطريق قرية حلوة بمركز مطاي، مما أسفر عن إصابة رزق فتح الله 17 عاما، طالب، بسحجات وكدمات ونقله للمستشفي المركزي لتلقي العلاج.

تصادم سيارة ودراجة بخارية بمدينة المنيا الجديدة

كما ورد بلاغ إلى الأجهزة الأمنية، بوقوع تصادم بين سيارة ودراجة بخارية بالحي الرابع بمدينة المنيا الجديدة، ما أسفر عن إصابة عمر حسين 25 عاما، عامل، باشتباه كسر وإرتجاج، مقيم بحي أرض المولد بمدينة المنيا، ونقله للمستشفي لتلقي العلاج.

وفي الوقت نقسه، تبلغ مأمور مركز شرطة ملوي، بانقلاب دراجة بخارية دون لوحات معدنية، بسبب السرعة بطريق قرية أم تسعة التابعة للوحدة المحلية للروضة، ما أسفر عن إصابة إسلام صابر 35 عاما، ويوسف ربيع 18 عاما، بسحجات وكدمات، يقيمان بقرية نواي، وتم نقلهما للمستشفي لتلقي العلاج.