جامعة المنيا تعلن تشكيل مجالس الاتحادات الطلابية على مستوى الكليات

أعلنت اللجنة العليا المشرفة على انتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة المنيا، عن تشكيل مجالس الاتحادات الطلابية على مستوى الكليات بلجان الأنشطة الرياضية، والثقافية، والفنية، والعلمية، والاجتماعية، والأسر، والجوالة والخدمة العامة، وانتخاب رئيس الاتحاد ونائبه لكل كلية من كليات الجامعة العشرين.

يأتي ذلك بعدما انتهت الجامعة من كافة الاستعدادات اللوجستية المساعدة لترشح الطلاب لعضوية المجالس من توفير نماذج الترشح وأماكن الاقتراع، وتعليق الملصقات عن البرنامج الزمني للعملية الانتخابية، وإقامة ندوات تثقيفية للطلاب للتعريف بأهمية اللوائح المنظمة، والدور المنوط به عضو الاتحادات الطلابية على مستوى الكلية والجامعة، على أن تجرى انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم، ورئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الجامعة غدا الخميس.

تفعيل خطط الأنشطة الطلابية

وأكد الدكتور عصام فرحات، القائم بأعمال رئيس جامعة المنيا أن مجالس الاتحادات الطلابية على مستوى الكليات بجميع الفرق هذه يتم اختيارها بمعدل طالبين لكل لجنة من اللجان السبع للأنشطة بكل فرقة دراسية، ليصبحوا ممثلين شرعيين للطلاب، وقوة مؤثرة على تفعيل خطط الأنشطة الطلابية، ومشاركة الجامعة في تحمل المسئولية لرفع الوعي الطلابي داخل الجامعة وتنمية روح الولاء والانتماء وتعزيز قيم المواطنة والعمل على مواجهة الشائعات وتفعيل خطط النشاط الطلابي، مشيراً إلى أن مجالس الاتحادات الطلابية هذا العام سيكون بها ممثلين عن الطلاب من ذوي الهمم.

أعضاء اللجنة المشرفة على الانتخابات

وتضم اللجنة المشرفة على انتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة المنيا، الدكتور عصام فرحات، القائم بأعمال رئيس الجامعة رئيسا، وعضوية كل من الدكتور حسن سند، عميد كلية الحقوق، والدكتور حسام عبد الرحيم، منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، ووليد عبد القوي، مدير عام رعاية الطلاب، والطالب محمود حمام السيد، بكلية السياحة والفنادق ممثلاً عن الطلاب، والطالبة فرح محمد عبد الرؤوف ممثلة عن الطالبات.