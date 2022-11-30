«الداخلية»: القبض على 3 متهمين بخطف مواطن فى البحيرة بسبب خلافات مالية

تمكنت الاجهزة الامنية من ضبط مرتكبى واقعة إختطاف أحد الأشخاص بالبحيرة وتحريره تبلغ لمركز شرطة وادى النطرون بمديرية أمن البحيرة من (ربة منزل وأحد أقاربها) بأنه حال سفر زوج الأولى لمحافظة القاهرة مستقلاً سيارة ملاكى تلقت الأولى إتصال هاتفى ، أخبرها خلاله المتصل أن زوجها متواجد رفقته وطلب منها دفع مبلغ مالى مقابل عودته، وقرر المُبلغ الثانى بعلمه بوجود خلافات مالية بين زوج الأولى (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة نقادة بقنا) إدعى فيه الأخير قيام زوج الأولى بالنصب عليه، والعثور على السيارة الخاصة بالمذكور وبها تلفيات بدائرة المركز.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أسفرت جهود فريق البحث بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بالبحيرة عن أن وراء إرتكاب الواقعة (3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" مقيمون بنطاق محافظتى "المنوفية والبحيرة") وأنهم متواجدين بمحافظة المنوفية وبصحبتهم المختطف.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن المنوفية أمكن ضبط المتهمين وتحرير المُختطف.

وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة لوجود خلافات مالية بين الـمُختطف وأحد المتهمين وآخرين، كما أرشد أحدهم عن السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة.تم إتخاذ الإجراءات القانونية.