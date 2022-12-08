عصام الدين محمد رئيسا لاتحاد طلاب جامعة حلوان ونادين عبدالحليم نائبا

انتهت اليوم، انتخابات الاتحادات الطلابية، في الجامعات وفق الجدول المعلن من قبل الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وعقدت وسط تنيفذ كافة الإجراءات الوقائية.

تنصيب الطالب عصام الدين محمد من كلية الحقوق

وأعلنت جامعة حلوان، تنصيب الطالب عصام الدين محمد من كلية الحقوق الفرقة الرابعة، رئيسا لاتحاد الجامعة والطالبة نادين عبدالحليم نائب رئيس الاتحاد.

كما أعلنت جامعة حلوان في بيان سمي لها، أسماء رئيس ونائب رئيس اتحاد الطلاب على مستوى الكليات فى انتخابات اتحادات الطلاب للعام الجامعي 2022-2023، وأكد الدكتور السيد قنديل، رئيس الجامعة على ضرورة تفعيل الأنشطة الطلابية التى تساهم فى تحفيز الطلاب وصقل مواهبهم الإبداعية ودعم روح التنافس بينهم.

وجاءت أسماء رئيس الاتحاد ونائبه بالكليات على النحو التالي: كلية الأداب: أسماء محمود عيسى رئيس اتحاد الكلية، محمد عبد الله فوزى نائب رئيس الاتحاد بالكلية.

كلية الحقوق: عصام الدين محمد إبراهيم رئيس اتحاد الكلية، عمر عبدالعزيز محمد نائب رئيس الاتحاد بالكلية.

كلية التربية: عبد المنعم أحمد عبد المنعم رئيس اتحاد الكلية، فاطمة إسلام محمد محمد نائب رئيس الاتحاد بالكلية.

كلية الخدمة الاجتماعية: سارة طارق عبداللطيف محمد رئيس اتحاد الكلية، بسنت خالد أحمد حجازي نائب رئيس الاتحاد بالكلية.

كلية التجارة وإدارة الأعمال: نورسين سلامه محمود عمر رئيس اتحاد الكلية، محمد عبد العليم على عبدالعليم نائب رئيس الاتحاد بالكلية.

كلية العلوم: محمود وجيه محمود رئيس اتحاد الكلية، مينا سامح وليم اسكاروس نائب رئيس الاتحاد بالكلية.

كلية الحاسبات و الذكاء الاصطناعي: هشام هاني محمود سيف الله رئيس اتحاد الكلية، ياسمين معتز بالله محمد السيد نائب رئيس الاتحاد بالكلية.

كلية الطب: أحمد السيد محمود رئيس اتحاد الكلية، سمية إيهاب حسين عبد الغنى نائب رئيس الاتحاد بالكلية.

كلية هندسة حلوان : حسن محمد عبد الله محمد رئيس اتحاد الكلية، عمر اشرف حلمى احمد نائب رئيس الاتحاد بالكلية .

كلية الاقتصاد المنزلى : اسلام حسن أحمد رئيس اتحاد الكلية، اية علاء صابر محمد نائب رئيس الاتحاد بالكلية .كلية التمريض : احمد رجب ابراهيم السيد رئيس اتحاد الكلية، احمد مجدى عبد العظيم نائب رئيس الاتحاد بالكلية.

كلية الصيدلة : سارة ممدوح جودة محمد رئيس اتحاد الكلية، احمد عادل عبد المحسن نائب رئيس الاتحاد بالكلية .

كلية التكنولوجيا والتعليم : محمد احمد على رئيس اتحاد الكلية، اسراء سامى جمال نائب رئيس الاتحاد بالكلية .

كلية السياحة والفنادق: إبراهيم خالد خيرى رئيس اتحاد الكلية، زياد سليمان احمد نائب رئيس الاتحاد بالكلية.

كلية التربية الموسيقية: مؤمن مجدى عبد الصادق رئيس اتحاد الكلية، هايدى عثمان أحمد نائب رئيس الاتحاد بالكلية.

كلية التربية الفنية: بيتر سامر صبري رئيس اتحاد الكلية، هاجرأحمد محمد عبد المقصود نائب رئيس الاتحاد بالكلية.

كلية الفنون الجميلة: محمود يوسف سعد محمد رئيس اتحاد الكلية، نادين عبد الحليم يوسف نائب رئيس الاتحاد بالكلية.

كلية التربية الرياضية بنين: ممدوح حاتم ممدوح رئيس اتحاد الكلية، يوسف ياسر غريب نائب رئيس الاتحاد بالكلية.

كلية التربية الرياضية بنات: نورا جمال محمد رئيس اتحاد الكلية، نورهان هانى محمد نائب رئيس الاتحاد بالكلية.

كلية هندسة المطرية: يحيى إسلام محمد رئيس اتحاد الكلية، رضوى حسن محمد نائب رئيس الاتحاد بالكلية.

كلية الفنون التطبيقية: ساندي سمير ويصا رئيس اتحاد الكلية، كريم عادل يوسف عبد اللطيف نائب رئيس الاتحاد بالكلية.