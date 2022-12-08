انطلاق جلسات التحضير لمركز القياس والتقويم بجامعة الدلتا التكنولوجية

انطلقت أولى الجلسات التحضيرية لمركز القياس والتقويم بجامعة الدلتا التكنولوجية برئاسة الدكتور عربي السيد كشك، بحضور الدكتور محمد عبد الفتاح استشاري المركز، والدكتور السيد العجوز عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ومدير المركز، والدكتور عصام مرسي رئيس برنامج تكنولوجيا الأوتوترونكس والمدير التنفيذي للمركز .

وحدة بنوك الأسئلة والتصحيح الإلكتروني

تناول اللقاء متابعة تجهيز غرفة المركز والاحتياجات الخاصة بها، مناقشة الهيكل التنظيمي للمركز، فضلًا عن الموافقة على التشكيل الخاص بالفريق التنفيذي للمشروع، وكذلك الوحدات المختلفة التابعة للمركز مثل وحدة الاختبارات الإلكترونية، وحدة التصحيح الإلكتروني، وحدة بنوك الأسئلة، وحدة التدريب والتوعية، وحدة الإستبيانات والتحليل الإحصائي، بالإضافة إلى مناقشة الخطة التدريبية للمركز والإستعانة بخبراء للتدريب.

قياس مدى تحقق معايير جودة الأداء

أكد الدكتور عربي كشك، في بيان له أن مشروع القياس والتقويم يساعد على التطوير المستمر لنظم تقويم الطلاب والامتحانات، والارتقاء بمستوى الكفاءة التعليمية، مشيرًا إلى أهمية التقويم المستمر للعملية التعليمية من خلال قياس مدى تحقق معايير جودة الأداء لدى جميع عناصر العملية التعلىمية، ومؤكدًا على ضرورة متابعة إعداد وتحديث بنوك الأسئلة للمقررات الدراسية في ضوء نواتج التعلم المستهدفة والمعايير الأكاديمية للبرامج الدراسية في الجامعة.

وأضاف رئيس الجامعة أن مشروع القياس والتقويم تمت الموافقة عليه من قبل إدارة تطوير المشروعات بوزارة التعلىم العالي والبحث العلمي، مشيرًا إلى حرص الجامعة كونها أحد صروح التعليم التكنولوجي وبها أحدث الإمكانيات، وتتمتع بحداثة مناهجها ونظم التقويم والقياس الطلابي بها، على ترسيخ التحول الرقمي.

التحول الرقمي والتكنولوجي

كما أكد رئيس الجامعة أن مصر تشهد طفرة كبيرة في مجال التحول الرقمي والتكنولوجيا، وحرص الجامعة على ان تكون جامعة ذكية ابتكارية تعمل على تطبيق التقنيات الرقمية في التعليم التكنولوجي، وتوفير خدمات تعليمية وتدريبية متكاملة ذات جودة مناظرة لنظم الجودة العالمية، فالجامعات التكنولوجية قاطرة التقدم لمستقبل افضل.