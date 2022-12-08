جامعة حلوان تعلن تنظيم معرض ملابس مجانا: أكثر من 12 ألف قطعة

كشف الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، تفاصيل معرض الملابس المنظم من إدارة التكافل الاجتماعي بالإدارة العامة لرعاية الشباب الجامعة بالتعاون مع بنك الكساء المصري، موضحاً أن المعرض يحتوي على 12082 قطعة ملابس و3901 أحذية، ويخدم طلاب الجامعة، ولكل طالب 4 قطع يتم صرفهم مجاناً من خلال كشوف توزيع محددة بإدارة التكافل بالجامعة، ويقام المعرض بقاعة «ن».

معرض الملابس حتى 31 ديسمبر

وأضاف الدكتور السيد قنديل في بيان له، أن المعرض يستمر حتى يوم الخميس الموافق 31 ديسمبر الجاري، مؤكداً على اهتمام جامعة حلوان الواسع لتنظيم مثل هذه المعارض التي تساهم في تعزيز ولاء وانتماء الطلاب لجامعتهم، مشيداً بالجهود الكبيرة التي بذلت في سبيل إقامة هذا المعرض.

دورات تدريبية

وفي سياق منفصل، أشار إلى حرص الجامعة الدائم على تقديم دورات تدريبية تأتي في إطار الرؤية الشاملة التي تتبناها الجامعة لضمان جودة وسلامة الغذاء، استنادا على أسس علمية وذلك لتعزيز وحماية الصحة العامة للوصول إلى أعلى مستوى من الأمان والجودة الشاملة للمنتج الغذائي الذي تقدمه الجامعة.

ونوه إلى افتتاح الدورة التدريبية الخاصة بأسس ومبادئ سلامة الأغذية للعاملين بالمطعم المركزي وإكسابهم المهارات والمعارف الخاصة بإعداد طعام سليم وآمن، موضحاً أن هذه الدورات التدريبية تأتي في إطار العمل على تطوير مستوى الخدمات التي تقدم للطلاب بالمطاعم الجامعية.