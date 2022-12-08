جامعة حلوان تعلن أسماء رؤساء الاتحادات الطلابية ونوابهم بالكليات

أعلنت جامعة حلوان أسماء رئيس ونائب رئيس اتحاد الطلاب على مستوى الكليات في انتخابات اتحادات الطلاب للعام الجامعي 2022-2023 وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد فاروق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية والجامعية، إشراف الإدارة العامة لرعاية الشباب بقيادة الأستاذ راشد عصام مدير عام الإدارة، الأستاذة أميرة نبيل مدير إدارة الاتحادات الطلابية.

أكد الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة على ضرورة تفعيل الأنشطة الطلابية التي تساهم في تحفيز الطلاب وصقل مواهبهم الإبداعية ودعم روح التنافس بينهم، مبينا أن هذه التجربة تثري خبرات الطالب وتضعه في طريق الديمقراطية والمشاركة الفعالة في المجتمع، كما تعمل على زيادة انتمائه للوطن، وإعداد أجيال قادرة على القيادة في المستقبل.

أسماء رؤساء الاتحادات الطلابية ونوابهم

كلية الآداب: أسماء محمود عيسي رئيس اتحاد الكلية، محمد عبد الله فوزي نائب رئيس الاتحاد بالكلية.

كلية الحقوق: عصام الدين محمد ابراهيم رئيس اتحاد الكلية، عمر عبد العزيز محمد نائب رئيس الاتحاد بالكلية.

كلية التجارة وإدارة الأعمال: نورسين سلامة محمود عمر رئيس اتحاد الكلية، محمد عبد العلىم على عبدالعلىم نائب رئيس الاتحاد بالكلية.

كلية التربية: عبد المنعم احمد عبد المنعم رئيس اتحاد الكلية، فاطمة إسلام محمد محمد نائب رئيس الاتحاد بالكلية.

كلية الخدمة الاجتماعية: سارة طارق عبد اللطيف محمد رئيس اتحاد الكلية، بسنت خالد أحمد حجازي نائب رئيس الاتحاد بالكلية.

كلية العلوم: محمود وجيه محمود رئيس اتحاد الكلية، مينا سامح وليم اسكاروس نائب رئيس الاتحاد بالكلية.

كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي: هشام هاني محمود سيف الله رئيس اتحاد الكلية، ياسمين معتز بالله محمد السيد نائب رئيس الاتحاد بالكلية.

كلية التمريض: أحمد رجب إبراهيم السيد رئيس اتحاد الكلية، أحمد مجدي عبد العظيم نائب رئيس الاتحاد بالكلية.

كلية الصيدلة: سارة ممدوح جودة محمد رئيس اتحاد الكلية، أحمد عادل عبد المحسن نائب رئيس الاتحاد بالكلية.

كلية الطب: أحمد السيد محمود رئيس اتحاد الكلية، سمية إيهاب حسين عبد الغني نائب رئيس الاتحاد بالكلية.

كلية هندسة حلوان: حسن محمد عبد الله محمد رئيس اتحاد الكلية، عمر أشرف حلمي احمد نائب رئيس الاتحاد بالكلية .

كلية الاقتصاد المنزلي: إسلام حسن أحمد رئيس اتحاد الكلية، اية علاء صابر محمد نائب رئيس الاتحاد بالكلية.

كلية التكنولوجيا والتعلىم: محمد أحمد على رئيس اتحاد الكلية، اسراء سامي جمال نائب رئيس الاتحاد بالكلية.

كلية التربية الرياضية بنين: ممدوح حاتم ممدوح رئيس اتحاد الكلية، يوسف ياسر غريب نائب رئيس الاتحاد بالكلية.

كلية التربية الرياضية بنات: نورا جمال محمد رئيس اتحاد الكلية، نورهان هاني محمد نائب رئيس الاتحاد بالكلية .

كلية السياحة والفنادق : إبراهيم خالد خيري رئيس اتحاد الكلية، زياد سليمان أحمد نائب رئيس الاتحاد بالكلية.

كلية التربية الموسيقية: مؤمن مجدي عبد الصادق رئيس اتحاد الكلية، هايدي عثمان احمد نائب رئيس الاتحاد بالكلية.

كلية التربية الفنية: بيتر سامر صبري رئيس اتحاد الكلية، هاجر أحمد محمد عبد المقصود نائب رئيس الاتحاد بالكلية.

كلية الفنون الجميلة: محمود يوسف سعد محمد رئيس اتحاد الكلية، نادين عبد الحليم يوسف نائب رئيس الاتحاد بالكلية.

كلية هندسة المطرية: يحيى إسلام محمد رئيس اتحاد الكلية، رضوى حسن محمد نائب رئيس الاتحاد بالكلية.

كلية الفنون التطبيقية: ساندي سمير ويصا رئيس اتحاد الكلية، كريم عادل يوسف عبد اللطيف نائب رئيس الاتحاد بالكلية.

ختام انتخابات الاتحاد الطلابية اليوم

وبهذا تختتم الانتخابات الطلابية بانتخاب أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الجامعة اليوم الخميس الموافق 8 ديسمبر 2022.