بالأسماء.. تشكيل اتحاد طلاب جامعة المنصورة ولجان الأنشطة 2023

أعلنت اللجنة العليا المشكلة للإشراف على انتخابات اتحاد طلاب جامعة المنصورة، برئاسة الدكتور محمود الجعيدى، عميد كلية الآداب، نتائج انتخاب مجلس اتحاد الطلاب للعام الجامعي 2022 – 2023 م، وعضوية الدكتور تامر صالح، وكيل كلية الحقوق، والدكتور محمد صبري سرايا منسق الأنشطة الطلابية ومحمد أحمد عبد اللطيف، أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب، محمد أبو الحسن مدير عام رعاية الطلاب، الطالبة عصمت السعيد حامد كلية الآداب، وياسر إبراهيم بكلية الهندسة.

إجراء الانتخابات طبقا للجدول الزمني

وأكدت جامعة المنصورة، في بيان صحفي، أن الانتخابات أجريت طبقا للجدول الزمني لانتخابات الاتحادات الطلابية، اليوم الخميس، الموافق 8/12/2022م انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس الاتحاد على مستوى الجامعة ونائبه.

منصب رئيس الاتحاد

وأسفرت الانتخابات عن فوز الطالب على إسماعيل على كلية الهندسة، بمنصب رئيس اتحاد طلاب الجامعة، وفوز الطالب محمد عبد الحميد محمد في كلية الفنون الجميلة، بمنصب مساعد رئيس اتحاد الجامعة.

لجنة الأسر

لجنة الأسر تتكون من الطالب محمود محمد السيد كلية التربية، وفي منصب أمين اللجنة، محمد ابراهيم عبد الهادى كلية السياحة، بمنصب الأمين المساعد.

اللجنة الثقافية والإعلام

فاز الطالب باسم عادل كلية الحقوق بمنصب الأمين اللجنة الثقافية والإعلام، والطالب عبد الرحمن السيد أبو المجد كلية الطب البيطري بمنصب الأمين المساعد.

اللجنة الاجتماعية كل من الطالبة داليا محمد عدلان كلية العلوم بمنصب الأمين، الطالب ندى السيد عوض كلية العلوم بمنصب الأمين المساعد.

اللجنة الفنية: الطالب أحمد السيد ربيع كلية طب الأسنان بمنصب الأمين، والطالبة آية عبد الرؤوف كلية التربية النوعية بمنصب الأمين المساعد.

الرياضية: الطالب إسلام مجدي محمد، بمنصب الأمين، والطالب إبراهيم خالد كلية الطب البيطري بمنصب الأمين المساعد.

الجوالة: الطالب حنين محمد عبد الموجود كلية التمريض بمنصب الأمين، والطالبة غادة السيد الشرقاوى كلية التربية طفولة بمنصب الأمين المساعد.

العلمية: الطالبة نورهان حمدينو كلية الصيدلة بمنصب الأمين، الطالبة مآب محمد محمود كلية الفنون الجميلة بمنصب الأمين المساعد.