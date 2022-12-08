«التعليم» تحدد قواعد الإعفاء أو التخفيض من دراسة بعض مواد الشهادة الإعدادية

أعلنت المديريات التعليمية، في خطاب رسمي للإدارات التعليمية، قواعد الإعفاء أو التخفيض من دراسة بعض المواد بالشهادة الإعدادية 2023 للعام الدراسي الحالي 2022/2023، وفقاً للقرار الوزاري رقم 284 لسنة 2014.

الطلاب غير العرب

- إذا لحقوا بمدارس لغات يكون لهم الحق في الإعفاء من دراسة المواد التي تدرس باللغة العربية «لغة عربية - تربية دينية - مواد قومية»، وفي هذه الحالة يمنع الطالب مصدق بالمواد التي درسها .

-في حالة رغبة الطالب في دراسة تلك المواد يكون ذلك بناء على رغبة ولي الأمر كتابة على أن يحصل الطالب على تخفيض قدره 25 من النهاية العظمى.

-أما إذا الحقوا بمدارس تدرس المناهج العربية فإنه يكون لهم حق الحصول على تخفيض نسبة النجاح في المواد التي تدرس باللغة العربية لغة عربية - تربية دينية - مواد قومية بنسبة (25) من النهاية العظمى.

الطلاب العرب

- تعفى الطلاب العرب الذين أمضوا قبل التحاقهم مباشرة بالمدراس المصرية عامين متصلين على الأقل في بلاد لا تتحدث اللغة العربية من شرط النجاح في اللغة العربية- التريبة الدينية - المواد القومية على النحو التالي الطلاب الذين يلحقون بالصف الثالث الإعدادي فور قدومهم لمصر تخفيض بنسبة «النهاية العظمى لهذه المواد ويسرى التخفيض في العام التالي إذا بقوا للإعادة».

الطلاب الوافدين

- الطلاب الوافدين من بلاد لا تدرس اللغتين الأجنبية الأولى والثانية يعاملون على النحو التالي: في حالة إلحاق الطالب بالصف الثاني الاعدادي: تخفض لهم نسبة النجاح فيه إلى 25 من النهاية العظمى سواء منقولا أو باقيا للإعادة.

- في حالة إلحاق الطالب بالصف الثالث الاعدادي: تخفض لهم نسبة النجاح فيه إلى 25 من النهاية العظمى سواء منقولا أو باقيا للإعادة.

الطلاب المصريين مزدوجي الجنسية

- الطلاب مزدوجي الجنسية بجنسية غير ناطقة للغة العربية يجوز إعفاؤهم من دراسة المواد التي تدرس باللغة العربية، وفي هذه الحالة يمنح مصدق بالدرجات للمواد التي قاموا بدراستها فعلا على أن يكون ذلك بناء على رغبة ولي الأمر كتابة قبل موعد الامتحان بشهر على الأقل وفي هذه الحالة يعاملوا معاملة الطالب الوافد.

الطلاب المصريون العائدون من الخارج

- يعفى الطلاب المصريون العائدون من الخارج الذين أمضوا قبل التحاقهم مباشرة بالمدارس المصرية عامين متصلين على الأقل في بلاد لا تتحدث اللغة العربية من شرط النجاح في اللغة العربية والتربية الدينية والمواد القومية فى العام الدراسي الأول لإلحاقهم بالمدرسة، وتخفيض لهم نسبة النجاح فى كل هذه المواد إلى 15 من النهاية العظمى ناجحا أو باقيا للإعادة وإلى 25 من النهاية العظمى في العام الذي يليه ناجحا أو باقيا للإعادة بالنسبة للغة الأجنبية الثانية.

ويجوز الإعفاء من دراستها بالنسبة للطلبة المصريين العائدين الذين يلتحقون بصفوف تكون دراسة هذه اللغة قد بدأت في صف سابق، علي أن يتقدم الطالب برغبته في الإعفاء كتابة قبل موعد عقد الامتحان بشهر على الأقل، وينص في هذه الحالة بالشهادة على إعفاء الطالب من دراسة اللغة الأجنبية الثانية.