«التعليم»: إعلان جداول امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 خلال أيام

بدأت المديريات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية، الاستعدادات الأولية، لعقد امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 الفصل الدراسي الأول، المنتظر أن تعقد 14 يناير المقبل، طبقا للخريطة الزمنية للعام الدراسي 2022- 2023، إذ يواصل الطلاب تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية، علاوة على أن المديريات تستعد لإعلان جداول الامتحانات، كل محافظة على حدة، وسط تنفيذ إجراءات صارمة، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، حفاظا على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على الامتحانات.

جار تجهيز جداول امتحانات الشهادة الإعدادية

أكد مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن المديريات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية، تعمل على تجهيز جداول امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 للفصل الدراسي الأول، لإعلانها على الطلاب خلال أيام، مشيرا إلى أن الجداول غير موحدة، وأن كل محافظة ستجري امتحاناتها على حدة، موضحا أن هناك تعليمات مشددة على جميع موجهي مواد الصف الثالث الإعدادي، بالابتعاد عن الأسئلة ذات الطابع السياسي خلال وضع أسئلة امتحانات الصف الثالث الإعدادي.

تسجيل استمارة الامتحانات حتى 22 ديسمبر

قال المصدر، في تصريحات لـ«الوطن»، إن طلاب الصف الثالث الإعدادي، يواصلون تسجيل استمارة امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 للأسبوع الثاني على التوالي، إذ حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، رابط استمارة الشهادة الإعدادية من هنا، ليتمكن الطلاب من تسجيل بياناتهم، حتى يتمكنوا من أداء امتحانات العام الدراسي الحالي، لافتا إلى أن آخر أيام تسجيل استمارات امتحانات الصف الثالث الإعدادي يوم الخميس 22 ديسمبر الجاري في جميع المديريات التعليمية بكل محافظات الجمهورية.

تنفيذ إجراءات كورونا داخل لجان الامتحانات

أوضح المصدر، أن هناك تعليمات مشددة لجميع مديري المديريات التعليمية، بضرورة التشديد على الإدارات التعليمية والمدارس، الالتزام التام بتنفيذ كل الإجراءات الاحترازية اللازمة، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، داخل اللجان الامتحانية، أثناء عقد امتحانات طلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية، حفاظا على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على الامتحانات.